Sono tornati i supereroi nella Pediatria di Lucca

Altri articoli in Cronaca

sabato, 1 giugno 2019, 11:09

Una piacevole sorpresa per alcuni volontari della Misericordia di Lucca attualmente in servizio presso la lontana Misericordia di Betlemme. Nel pomeriggio di ieri, una delegazione di calciatori delle due squadre di Fiorentina e Cagliari sono giunte alla volta del paese per inaugurare il "Davide Astori Playground"

venerdì, 31 maggio 2019, 23:58

Momenti di tensione oggi pomeriggio al bar Turandot di piazza San Michele dove una coppia di turisti seduti al tavolo è stata vittima di uno scippo. Altro episodio in piazza Bernardini

venerdì, 31 maggio 2019, 16:39

Da sabato primo giungo un ricco programma di appuntamenti per commemorare il santo armeno icona della reciproca accoglienza e della carità

venerdì, 31 maggio 2019, 14:24

Una recrudescenza degli attacchi del cinipide del castagno, il parassita che colpisce le gemme apicali di queste piante riducendone la capacità produttiva, è emersa in numerosi comparti castanicoli toscani. La regione si è subito attivata per verificare la portata del problema

venerdì, 31 maggio 2019, 13:42

Angela Acordon, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, interviene per fare alcune precisazioni circa la manifestazione "Liberamente Jazz" che si sarebbe dovuta svolgere venerdì 31 maggio in piazza San Francesco

venerdì, 31 maggio 2019, 13:24

Apre il 3 giugno il bando per le famiglie lucchesi che si trovano in situazione di difficoltà economica per chiedere le agevolazioni sulla tariffa del servizio idrico integrato