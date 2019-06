Cronaca



Stalli disabili, il comune: "Verranno aumentati"

mercoledì, 26 giugno 2019, 17:51

L'amministrazione comunale di Lucca interviene in merito ai temi dell'assegnazione dei posti auto per i disabili e sulla protesta portata avanti dall'associazione Luccasenzabarriere onlus davanti la sede del comune.

"Sono in fase di valutazione i singoli casi degli stalli disabili personalizzati - è scritto nel comunicato del comune -: la commissione competente ha infatti cominciato ieri (26 giugno) su richiesta del sindaco che ha anticipato di una settimana la convocazione (inizialmente era programmata per il 3 luglio), l'iter per la verifica, secondo i dettami previsti dal disciplinare, e proseguirà nei prossimi giorni per arrivare quanto prima alla definizione complessiva di tutti i permessi personalizzati finora rilasciati".

"Questa richiesta è giunta dall'associazione Luccasenzabarriere e ha trovato la disponibilità dell'amministrazione comunale nel procedere in questo senso - prosegue la nota -. L'iter in corso richiede un po' di tempo, visto che occorre esaminare caso per caso ogni singola situazione della persona con disabilità. La verifica riguarda solo gli stalli personalizzati, cioè quelli che devono essere utilizzati da una persona specifica, così come richiesto dall'associazione Luccasenzabarriere: una richiesta che l'amministrazione ha accolto subito, proprio perché il principale interesse è dare risposte e risolvere i problemi, senza creare o fomentare contrapposizioni. Non cambia quindi il numero degli stalli disabili in centro storico ma solo quello dei posti assegnati in modo nominativo per particolari motivi".

"L'associazione Luccasenzabarriere però sta continuando a portare avanti la protesta, non sappiamo con quali conseguenze, viste le temperature, per la salute delle persone che sostano in via Santa Giustina: un'azione che l'amministrazione comunale definisce dannosa per quelle stesse persone, in alcuni casi anche disabili, oltre che superata, visto che il Comune è già al lavoro per fornire risposte alle istanze sollevate".

"L'amministrazione comunale ricorda infine che attualmente le persone con disabilità possono parcheggiare ovunque: negli stalli gialli, negli stalli gialli per disabili, negli stalli blu e anche fuori dagli stalli, purché non intralcino gravemente la circolazione. Dopo il 3 luglio i risultati della Commissione saranno comunicati agli interessati. L'amministrazione nell'ambito della redazione del piano di dettaglio della sosta nel centro storico prevede l'aumento degli stalli dedicati ai disabili. Per questo motivo convocherà tutte le associazioni dei disabili, compresa Luccasenzabarriere, per costituire un gruppo di lavoro col quale verrà discusso un vero e proprio regolamento per l'assegnazione di nuovi stalli personalizzati destinati a portatori di disabilità da approvare entro il prossimo 30 settembre".