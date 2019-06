Cronaca



Tenta di rubare all'Esselunga e fugge davanti agli agenti: arrestato algerino

martedì, 4 giugno 2019, 08:53

L’algerino, dopo aver riempito il carrello della spesa, si era recato alle casse automatiche del supermercato dove, dopo aver pagato solo una bottiglia di birra, con lo scontrino ricevuto, ha oltrepassato la barriera, ma è stato subito fermato dall’addetto alla sicurezza, che ha chiamato il 113.

Effettuata la verifica, risultava non pagata merce per 120 euro circa. Quando gli agenti di polizia hanno invitato l’algerino a seguirli in questura per l’identificazione, dato che non aveva documenti, il soggetto, con uno scatto fulmineo, si è divincolato ed è fuggito all’esterno. Gli operatori, quindi, si sono posti all’inseguimento dell’uomo in viale San Concordio, schivando le macchine che passavano tra loro e il fuggiasco, fino a quando, dopo circa 200 metri, sono riusciti a bloccarlo.

Solo in seguito ad una colluttazione, però, gli agenti sono riusciti ad ammanettare l’algerino, tanto che entrambi gli operatori hanno riportato lievi lesioni ed escoriazioni. Per questo motivo il soggetto, Abdhamid Khelife, 36 anni, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri. In mattinata la direttissima.