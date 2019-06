Cronaca



Tre nuovi revisori per il comune

lunedì, 3 giugno 2019, 12:31

di eliseo biancalana

Parere favorevole della commissione bilancio alla delibera che individua i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti del comune di Lucca.



Il precedente collegio è da poco scaduto. I nuovi nominativi sono stati estratti a sorte da un albo istituito presso il ministero. Sono stati individuati: Giovanni Incagli (presidente), Alessandro Ghiori e Luca Stella.



L'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti ha ringraziato i revisori uscenti per il lavoro svolto. Enrico Torrini (SìAmo Lucca) ha chiesto di verificare se i membri disegnati per il collegio ricoprano o no incarichi politici.



L'organo di revisione collabora con l'organo consiliare; offre pareri nelle materie previste dalla legge; ha una funziona di vigilanza; redige referti e relazioni nei casi previsti dalla normativa; segnala agli organi competenti eventuali irregolarità; effettua verifiche di cassa.



La pratica è passata con il voto favorevole della maggioranza, il centrodestra si è astenuto. Sulla proposta di delibera si esprimerà domani sera il consiglio comunale.