Cronaca



Ufficio scolastico al lavoro su graduatorie ATA e movimenti docenti

mercoledì, 26 giugno 2019, 15:09

di eliseo biancalana

In piazza Guidiccioni, nella sede dell'ufficio scolastico provinciale, diretto da Donatella Buonriposi, si lavora per definire quello che sarà l'assetto del personale scolastico per il prossimo anno. La cosiddetta "commissione 24" ha definito le graduatorie del personale ATA da cui potranno avvenire nuove assunzioni in ruolo. Intanto si sono verificati alcuni problemi nei movimenti dei docenti a causa di un errore a livello nazionale.

La "commissione 24" è presieduta Duccio Di Leo e da Nicola Preziuso e prende il soprannome dal fatto che il requisito per entrare in graduatoria è il fatto di aver svolto servizio per 24 mesi. Dal lavoro della commissione sono uscite tre graduatorie di personale ATA: la graduatoria degli assistenti amministrativi conta 20 persone, quella dei tecnici 14 e infine quella dei collaboratori 171. Per sapere quanti ne entreranno in ruolo a piazza Guidiccioni attendono le comunicazioni del ministero dell'Istruzione, ma c'è ottimismo sul fatto che saranno in diversi a ottenere l'ambito posto fisso, anche in considerazione dei numerosi pensionamenti.

In questo giorni invece ha creato qualche grattacapo un errore nel sistema nazionale che definisce i movimenti dei docenti, a causa del quale era stato assegnato un numero di "posti riservati" a livello provinciale doppio di quello corretto. Questo ha costretto a rettificare tre movimenti erroneamente effettuati.