Un nuovo parquet per il Palatagliate

lunedì, 24 giugno 2019, 14:39

di eliseo biancalana

Finalmente si realizzerà il progetto che l'associazione Amici della Pallacanestro - Luca Del Bono Onlus ha a lungo coltivato: dotare il Palazzetto dello Sport di Lucca di un nuovo parquet performante. I lavori costeranno circa 95mila euro e inizieranno nel mese di luglio. Il nuovo parquet sarà inaugurato in occasione del quinto Trofeo Carlo Lovari, che si terrà dal 6 e il 7 settembre 2019. L'iniziativa è stata presentata stamani a Palazzo Orsetti.

Gli Amici della Pallacanestro hanno stretto una convenzione con il comune di Lucca. Assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, finanzieranno e gestiranno direttamente la realizzazione dei lavori, che sono stati affidati alla ditta Dalla Riva. "Quello che mi preme mettere in evidenza – ha commentato il sindaco Alessandro Tambellini – è la positività dei rapporti tra l'amministrazione e le associazioni". Il sindaco ha ricordato che l'attuale parquet del Palasport presenta "un difetto piuttosto grosso: è molto rigido". Il sindaco ha quindi ringraziato la Fondazione e gli Amici della Pallacanestro. L'assessore allo sport Stefano Ragghianti ha voluto ringraziare anche gli uffici comunali, perché non è stato semplice realizzare l'intervento. "Per un'amministrazione non è neanche facile ricevere una cosa in regalo, è un sistema complicato" ha spiegato.

"Anche qui la Fondazione ha fatto la sua parte" ha detto il direttore tecnico dell'ente di San Micheletto Franco Mungai. Il direttore ha sottolineato che la fondazione vuole "valorizzare le attività che avvicinano i giovani allo sport". In quest'ottica la Fondazione ha ideato un bando per l'edilizia scolastica, di cui potrebbe giovare anche il Palasport. "A noi preme che questa struttura vada a favore di tutti coloro che frequentano il palazzetto" ha detto la presidente dell'associazione Amici della Pallacanestro, Patrizia Pecchia. "Siamo un'associazione che è nata dalla passione per la pallacanestro e con la passione si possono raggiungere determinati obiettivi" ha affermato Giovanni Ricci, vicepresidente degli Amici della Pallacanestro. L'associazione è nata nel 2013 e porta il nome del prematuramente scomparso dottor Luca Del Bono, stimato medico veterinario, ex giocatore di basket ed ex team manager di una squadra maschile di A2.

L'amministrazione comunale in questi anni è già intervenuta più volte sul Palazzetto. Nel 2014 vi sono stati investiti 450mila euro. Nel 2017 altri 250mila euro per il consolidamento di solai, piscina e palestre, e per opere di straordinaria manutenzione. Nel 2018, in collaborazione con il Circolo nuoto Lucca, sono stati spesi 30mila euro per rifare i filtri della piscina. Nel 2019 e 2020 il comune prevede di completare la messa a norma sismica con un investimento di 210mila euro.