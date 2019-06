Visita a Palazzo Bernardini del Rotary con il presidente di Confindustria

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 13 giugno 2019, 16:02

Elaborazione del delicato bando di gara per un’opera da 15 milioni di euro e procedure di esproprio dei terreni. E’ su questi due fronti che sta lavorando la Provincia di Lucca per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio, a Lucca, che collegherà la Ss12 del Brennero con la...

giovedì, 13 giugno 2019, 15:45

E’ stato firmato ieri pomeriggio, dal prefetto di Lucca Leopoldo Falco e dall’assessore al bilancio del comune di Forte dei Marmi Andrea Mazzoni, l’atto aggiuntivo al Protocollo d’Intesa per la lotta alla contraffazione e per la tutela del mercato e dei consumatori

giovedì, 13 giugno 2019, 14:25

Domani, venerdì 14 giugno, dalle 10 alle 14, sarà infatti possibile recarsi al seggio di via Catalani a Sant’Anna (sede centrale Aci) per partecipare alle votazioni per il rinnovo delle cariche. Può votare chi è socio Aci almeno dal 19 febbraio 2019

giovedì, 13 giugno 2019, 11:38

Increscioso e insensato fatto accaduto ieri sera in piazza San Michele poco prima della mezzanotte, dove un uomo sulla cinquantina d'anni, in stato di agitazione e forse in preda ai fumi dell'alcool, ha creato scompiglio sotto il loggiato di palazzo Pretorio

mercoledì, 12 giugno 2019, 15:39

Il sindaco ha firmato questa mattina due diverse ordinanze che vanno nella direzione di aumentare la sicurezza e il decoro della città

mercoledì, 12 giugno 2019, 10:35

Enel ha avviato, in concomitanza con la Giornata mondiale dell'ambiente celebrata il 5 giugno, il percorso verso l'eliminazione dell'utilizzo di plastica monouso negli uffici amministrativi e impianti produttivi