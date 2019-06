Cronaca



Visita del vescovo al comando provinciale della guardia di finanza

giovedì, 20 giugno 2019, 08:52

Nella mattinata del 17 giugno, Sua Eccellenza, monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, ha fatto visita ai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Lucca.



Il prelato è stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Massimo Mazzone congiuntamente a tutti gli ufficiali del comando. Dopo un breve incontro per parlare del tessuto economico sociale della provincia e dopo alcune domande poste da Sua Eccellenza, per conoscere al meglio l’attività operativa e la strutturazione logistica del corpo, il colonnello Mazzone ha accompagnato l’arcivescovo in una visita agli uffici della caserma per meglio far prendere visione dell’attività operativa delle fiamme gialle lucchesi.



In ultimo monsignor Giulietti ha voluto salutare tutti i militari di ogni ordine e grado presso la sala convegno dove, in segno di gratitudine, è stato donato al pastore della diocesi di Lucca un quadro raffigurante San Matteo, patrono della guardia di finanza.