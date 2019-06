Cronaca



Volontari lucchesi a Betlemme: arrivano Fiorentina e Cagliari in memoria di Astori

sabato, 1 giugno 2019, 11:09

di gabriele muratori

Una piacevole sorpresa per alcuni volontari della Misericordia di Lucca attualmente in servizio presso la lontana Misericordia di Betlemme. Nel pomeriggio di ieri, una delegazione di calciatori delle due squadre di Fiorentina e Cagliari sono giunte alla volta del paese per inaugurare il "Davide Astori Playground", il campo di calcetto progettato dall'architetto Ziad Alsayeh e sostenuto appunto dal Cagliari Calcio e dall'ACF Fiorentina, in collaborazione con il progetto internazionale "Assist for Peace". Tutto questo è stato realizzato con l'obiettivo di fornire ai bambini di Betlemme un luogo dove divertirsi giocando a pallone, promovendo il giuoco del calcio e lo sport in generale, aiutando i ragazzi a crescere ed integrarsi attraverso la condivisione di valori quali fratellanza, lealtà e amicizia.

A tagliare il nastro del nuovo impianto sportivo dedicato alla memoria di Davide Astori, il giocatore della Fiorentina deceduto lo scorso 4 marzo 2018 per un arresto cardiaco, c'erano il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica con i dirigenti Andrea Cossu e Giancarlo Antognoni, e i calciatori Nicolò Barella, Federico Chiesa, Vitor Hugo, Fabio Pisacane e Montiel.