Cronaca



Zeffirelli come Oriana, fiorentino scomodo e anticomunista

martedì, 18 giugno 2019, 14:49

di marcello mancini

Quando c'era qualcosa che non gli tornava, il maestro chiamava il giornale. Ovviamente La Nazione. Fingeva di ricordarsi il nome del cronista, che invece gli era stato suggerito poco prima dalla segretaria di turno. "Caro...", era l'immancabile appellativo con il quale cominciava il suo j'accuse. Spesso violento, sempre sfrontato e senza peli sulla lingua: potevi star sicuro che andava a segno, e a volte bisognava frenarlo per evitare querele. Come successe quella volta, nel 1982, che la Fiorentina perse lo scudetto: in un'intervista alla Nazione dette dei ladri alla Juventus e a Boniperti. Finì in tribunale. Lui e il capo dello sport, Raffaello Paloscia.

Zeffirelli aveva questo vizio fiorentino: non le mandava a dire dietro. Se era dell'umore giusto, la telefonata alla cronaca della Nazione si prolungava per parlare della città, del sindaco, del nuovo teatro della musica, che ovviamente non gli garbava. Allora sentivi quanto forte fosse l'amore per Firenze, e quanto fosse disposto a tutto per impedire che le mettessero le mani addosso.

Si alleò con Oriana Fallaci: insieme si sarebbero dati fuoco in piazza della Signoria come Savonarola, pur di sventare il raduno dei "no global" nel 2002, che non concepivano in una città inviolabile come questa. "Ci trovammo d'accordo come due fratelli siamesi, scatenammo un putiferio mai visto", raccontava orgoglioso. Non successe nulla, nel senso che Firenze sopravvisse al Social Forum, però Zeffirelli non attribuì il merito alle forze dell'ordine ma ai "comunisti di tutta la Toscana, che avevano fornito un efficacissimo servizio d'ordine". Evitata la prima "sciagura", ne avvertì un'altra che aggrediva l'armonia della bellezza fiorentina: era la nuova uscita degli Uffizi. Non concepiva la pensilina di Isozaki, una sfortunata scelta: "Senza scherzi, altro non è che uno sgabellone a quattro zampe alto 36 metri".

Certo, non poteva essere collocata senza traumi nella visione sentimentale che Zeffirelli conservava della sua città. Per lui intoccabile. E taumaturgica: "Quando sento che mi prende la depressione, torno a Firenze a guardare la cupola del Brunelleschi: se il genio dell'uomo è arrivato a tanto, allora anche io posso e devo provare a creare, agire, vivere".

Era nato in via dell'Oriolo, in una situazione "irregolare". La madre, donna bellissima, era la più brava sarta di Firenze: "Io sono nato da un relazione avuta con un uomo sposato, che non volle riconoscermi, se non dopo la morte di sua moglie". Basta vedere "Un tè con Mussolini", il film autobiografico del 1998, per immaginarsi la vita del giovane Zeffirelli, circondato dalle leggendarie dame inglesi che i fiorentini chiamavano "scorpioni" e che lo educarono, bisbetiche rappresentanti della colonia "anglo-becera" in quella incredibile Firenze a cavallo fra gli anni Trenta e Quaranta.

Il cordone ombelicale non si è mai spezzato. Almeno con la città del suo tempo, che aveva idealizzato. Il sodalizio con Filistrucchi, la storica bottega di parrucche e trucchi che lavorava per il teatro fiorentino e per il Maggio musicale fino dagli anni Quaranta, ha resistito una vita. Per il giovane Zeffirelli, allora allievo di Luchino Visconti, Filistrucchi era un approdo sicuro e fidato: fece in modo che quelle parrucche seducessero la divina Maria Callas, che le portava anche nella vita privata.

Fra Zeffirelli e Firenze c'è stato un amore passionale, a volte violento, solo parzialmente ricambiato e che meritava di più. Una crisi sentimentale sanata ultimamente dalla realizzazione del Centro culturale delle arti e dello spettacolo della Fondazione Zeffirelli, aperto nell'ex tribunale di piazza San Firenze, dietro Palazzo Vecchio, che custodisce costumi di scena, filmati, bozzetti, scenografie, foto di una vita straordinaria. Una galleria di ricordi alla quale il maestro teneva molto ma per cui il Comune ha traccheggiato prima di individuare uno spazio adatto dove collocarla, tanto da accendere polemiche e tensioni, che irritarono parecchio l'artista, da portarlo a minacciare di sistemare a Roma, piuttosto che nella pur amatissima Firenze, questo meraviglioso bagaglio della memoria. Le ultime amministrazioni, da Renzi a Nardella, con il decisivo impegno del parlamentare pd Rosa Maria Di Giorgi hanno così rimediato alle colpevoli "dimenticanze" del passato.

Complice anche il conflitto politico dell'anticomunista Zeffirelli con le amministrazioni di sinistra fiorentine. Per esempio quando nel 2006 morì la Fallaci e per caso ci si accorse che nessuno da Palazzo Vecchio aveva mai pensato di darle il Fiorino d'oro. Allora ne fece acquistare uno, in un negozio di via del Proconsolo, per infilarlo nella bara di Oriana come parziale risarcimento morale. E dire - commentò amareggiato il maestro - che in passato "il Fiorino lo hanno dato a cani e porci". Si ricordò che neanche lui l'aveva ricevuto: rimediò Matteo Renzi nel 2012.

Diciamo che si sentiva un po' come Dante, allontanato dalla politica, più che dagli intrighi fiorentini. Non esiliato, ma snobbato sì. Forse Firenze si accorgerà, ora che non c'è più, di non aver apprezzato abbastanza, in vita, un patrimonio universale di genio e cultura. Come con la Fallaci. Speriamo ci venga risparmiata la lite postuma per intitolargli una strada. Speriamo, almeno con Zeffirelli, che non ce ne sia bisogno.