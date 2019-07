Cronaca



Accoltella il fratello durante una lite: grave in ospedale

domenica, 28 luglio 2019, 15:42

di gabriele muratori

Brutto episodio di violenza domestica questa mattina, verso le 12, a Sorbano del Giudice. In un'abitazione sulla via omonima, durante una lite, la sorella ha accoltellato alla pancia il fratello di 52 anni, riducendolo in gravi condizioni.



Subito allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118 e l'ambulanza della Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito per prelevare l'uomo e trasportarlo in codice rosso all'ospedale San Luca di Lucca. In contemporanea sono giunte anche due pattuglie dei carabinieri che hanno preso in custodia la donna, ed al momento stanno indagando sulle motivazioni del gesto. L'uomo è attualmente ricoverato in sala operatoria in condizioni critiche.