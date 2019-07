Accordo ASL e sindacati: sono in arrivo i primi 14 infermieri e OSS per rinforzare gli organici

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 11 luglio 2019, 17:40

L’azienda ha preso questa decisione per il rispetto dovuto alle persone, uomini e donne, che si sono sentite offese dal messaggio stesso

giovedì, 11 luglio 2019, 15:36

Dall'ordinanza anti-risciò alle polemiche sulla viabilità, il prefetto Leopoldo Falco non ha mancato di far sentire la propria voce su alcune delle tematiche più discusse di questa estate lucchese. A circa un mese dal suo insediamento, il prefetto ha fatto il punto su quella che è stata la sua azione,...

giovedì, 11 luglio 2019, 14:46

Un altro negozio storico chiude i battenti in città infatti dal 13 luglio l'attività “Frutta e verdura Casella” abbasserà la saracinesca per sempre. Lo hanno comunicato i proprietari Sandra Nutini e Mariano Casella che dalla pagina Facebook del loro esercizio commerciale hanno salutato i loro clienti

giovedì, 11 luglio 2019, 14:02

I risultati dei controlli effettuati nei mesi di maggio e giugno di quest’anno dagli agenti della Polizia Stradale, elaborati sul modello del Politecnico di Torino, evidenziano dati sconfortanti in particolare per la percentuale di pneumatici lisci che arriva a toccare una media del 9 per cento, con picchi di oltre...

giovedì, 11 luglio 2019, 12:30

Buone notizie per il recupero e la messa in sicurezza di Palazzo Ducale a Lucca. Il Mibac (Ministero per i beni e le attività culturali), infatti, ha pubblicato l'elenco dei progetti che sono stati ammessi a finanziamento per la tutela del patrimonio culturale italiano

mercoledì, 10 luglio 2019, 17:46

Per consentire l'operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme da domenica 14 luglio a domenica primo settembre. Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus "Via Autostrada A11" che non effettuerà fermate intermedie