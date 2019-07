Cronaca



Aggrediscono magrebino e resistono agli agenti: tre denunciati

mercoledì, 10 luglio 2019, 13:44

Nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio svoltosi ieri a Lucca, l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura è intervenuto in via san Paolino per una segnalazione di rissa in strada.



Sul posto gli agenti operanti hanno rintracciato un cittadino magrebino, R.A., 32 anni, il quale ha riferito di essere stato aggredito da tre persone che però si erano allontanate poco prima del sopraggiungere degli operatori.



Alla fine sono state tutte rintracciate non molto lontano dal luogo dell'intervento ed identificate: B.S., 32 anni, L.L., 37, B.P., 36. Gli stessi, alla presenza degli operanti, hanno inveito contro il R.A. e solo l'intervento degli agenti, senza non poche difficoltà, ha evitato il peggio. Tutti i protagonisti della rissa sono stati condotti negli uffici della questura e denunciati alla competente autorità giudiziaria per rissa in concorso e due di loro anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.