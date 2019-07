Cronaca



Amici a quattro zampe e caldo torrido, come riconoscere il colpo di calore e cosa fare

mercoledì, 17 luglio 2019, 10:01

di giulia del chiaro

Iniziata da nemmeno un mese, con le alte temperature e l’aumento del tasso di umidità delle scorse settimane, l’estate ha già cominciato a mietere le prime vittime canine e feline di una patologia, spesso poco conosciuta dai proprietari dei nostri amici a 4 zampe, ma che ogni anno colpisce quotidianamente cani e gatti di tutte le razze e taglie conducendoli – purtroppo in molte circostanze – alla morte: il colpo di calore.

Venuti a conoscenza dei molti casi registrati nella seconda metà di giugno abbiamo intervistato il dottor Alessandro Bianchi, direttore sanitario della clinica veterinaria “San Jacopo” di Altopascio, al fine di avere maggiori delucidazioni sul tema da offrire ai nostri lettori per un’estate serena e salutare insieme ai loro fedeli compagni pelosi.

Ci potrebbe spiegare che cos’è, in sostanza, il colpo di calore?

Certamente. Occorre fare prima una precisazione: la normale temperatura corporea nel cane, così come nel gatto, risulta tra i 38 e i 39 gradi ed è importante ricordare che i cani, a differenza dell’essere umano, non sudano e non riescono, quindi, a dissipare il calore eccessivo tramite tale meccanismo. Possono, però, eliminare il calore in eccesso attraverso il cosiddetto “expirium”, cioè respirando con una frequenza molto accelerata e con la bocca aperta. Il problema sorge, però, quando la temperatura esterna supera quella corporea rendendo insufficiente tale meccanismo e instaurando gravi sintomi che possono portare alla morte dell’animale in tempi brevissimi.

Quali sono le cause più frequenti che conducono a queste situazioni? Quali, quindi, i comportamenti che un proprietario dovrebbe evitare per tutelare la salute del cane?

Occorre, prima di tutto, sottolineare come ci siano delle razze a maggior rischio per tale patologia: le più esposte al problema sono le razze brachicefale come ad esempio il boxer, il carlino, il pechinese ed il bulldog che, per conformazione anatomica, possono presentare maggiori difficoltà respiratorie.

Sono diverse le cause che provocano il colpo di calore ma, tra queste, quella che sicuramente ha un’incidenza maggiore è l’abitudine, di alcuni proprietari, di lasciare i propri animali in auto sotto il sole. Occorre pensare che in estate, durante le ore più calde, la temperatura all’interno di un’auto chiusa può, in un’ora soltanto, raggiungere i 60 gradi. Altro comportamento da evitare assolutamente, durante il periodo estivo, è quello di portare a correre con sé il cane: accade spesso che i proprietari pratichino le loro attività motorie, come la bicicletta o la corsa, portando con sé l’animale senza pensare che il cane, come già detto, non suda e, per questo, non è in grado di dissipare calore. Altra pratica che consiglio di evitare è l’uso improprio di museruole in giornate eccessivamente calde.

Come si riconosce un colpo di calore? A cosa deve prestare attenzione il proprietario per capire se è in atto?

I sintomi del colpo di calore immediatamente visibili e riconoscibili dal proprietario sono 5: aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, tremori muscolari, convulsioni, vomito e/o diarrea e stato di incoscienza, che, nel peggiore dei casi, possono condurre a coma o morte per collasso cardio-circolatorio.

Cosa consiglierebbe di fare – e di non fare – ai proprietari in presenza di questi sintomi?

Per prima cosa dobbiamo tener presente che queste circostanze rappresentano una vera e propria emergenza che, come tale, necessita di tempi di intervento brevissimi. Come primo passo, è indispensabile abbassare gradualmente la temperatura dell’animale mettendolo all’ombra, in un ambiente possibilmente ventilato o, in alternativa, quando possibile, orientando un ventilatore verso la bocca. Occorre poi procedere a bagnare le zampe e a passare dell’alcool sul mantello per favorire il processo evaporativo. Durante questo passaggio è indispensabile non lasciarsi prendere dal desiderio di rinfrescare l’animale utilizzando ghiaccio, o immergendolo in acqua fresca, poiché tali procedure indurrebbero un brusco abbassamento della temperatura causando fenomeni di vasocostrizione e di rallentamento della termodissipazione con possibilità di aggravare la situazione determinando, in ultima istanza, gravi e letali danni metabolici.

Altro comportamento da evitare, ma molto spesso praticato dai proprietari prima di giungere in clinica, è quello di far bere l’animale.

Dopo queste prime procedure, necessarie ad abbassare gradualmente la temperatura del cane, il proprietario dovrà affidare l’animale alle cure mediche del veterinario che, attraverso soluzioni reidratanti, idonee terapie infusionali, cortisonici e farmaci antishock, riporterà i valori a livelli ottimali conducendo il cane fuori dalla soglia di pericolo di vita. Saranno indispensabili, per una sicura guarigione ed un recupero completo, almeno 48 ore di ospedalizzazione e di trattamento intensivo.

Quali comportamenti consiglierebbe ai nostri lettori per salvaguardare cani e gatti dal rischio di incorrere, durante i mesi estivi, in queste situazioni?

Merita ribadire, a tal proposito, che la prevenzione comincia con il conoscere, e rispettare, alcune regole base per la tutela della salute dei nostri amici a 4 zampe. Tra queste quelle di non lasciare mai cani e gatti – anche se per pochi minuti – soli in auto sotto il sole, garantire all’animale un costante apporto d’acqua, evitare museruole, non portare il cane a fare passeggiate nelle ore più calde ed evitare sempre di tenere i cani legati alla catena soprattutto quando questo comporta difficoltà, o impossibilità, di raggiungere zone ombreggiate.

Altra buona norma è quella di vaporizzare acqua sulla testa, ma anche su tutto il mantello del cane. Un appunto anche sull’alimentazione: è importante alimentare i nostri piccoli amici con diete leggere, ed integrate da sali minerali, idonee per l’estate preferendo alimenti secchi, che non vadano facilmente incontro a alterazioni da esposizione termica, e somministrati, se possibile, nelle ore serali.

Ringraziando il Dottor Bianchi per la disponibilità, e per aver messo a disposizione la sua trentennale esperienza in modo da far chiarezza sul tema, una cosa vogliamo dirla anche noi: un animale è un impegno. La scelta di prendere un cane, o un gatto, è una decisione che lega e che ha un costo – sia in termini pratici che economici – e, soprattutto che richiede responsabilità. Il vostro amico a 4 zampe non vi parlerà, non vi chiederà aiuto a parole, ma lo farà in tanti altri modi rendendo indispensabile che voi, proprietari, oltre a documentarvi per tutelare la salute del vostro animale, diveniate capaci di comprendere il linguaggio del suo corpo in modo tale che, così come loro sono una garanzia d’amore per voi, voi – a vostra volta – possiate divenire una garanzia di protezione e cura per loro.