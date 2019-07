Cronaca



Ancora abbandono di rifiuti in via di Vorno

mercoledì, 10 luglio 2019, 17:42

di gabriele muratori

Un'immagine ormai abituale, quella di via di Vorno a Pontetetto, in un punto a pochi passi dalla sede dell'agenzia delle entrate, dove periodicamente, molti incivili, abbandonano rifiuti di ogni genere a bordo strada e a volte addirittura gettandoli nel torrente sottostante. Non tutti hanno l'accortezza e la voglia di smistare i rifiuti differenziandoli come da regolamento, perciò l'abbandono nell'ambiente appare, ad avviso di molti, una soluzione atrocemente più sbrigativa. Sono intervenuti sul posto, questa mattina, gli operatori di Sistema Ambiente per ripulire la zona e rimuovere i rifiuti depositati per terra, preceduti però dall'intervento di una pattuglia della polizia municipale, che prima ha provveduto ad aprire alcuni sacchi per trovare indizi soprattutto tra le varie cartacce, che facciano risalire agli autori, i quali, una volta individuati, verranno sanzionati con 600 euro di multa.