Anziano truffato con la tecnica "dello specchietto"

sabato, 13 luglio 2019, 13:17

Nella tarda mattinata di ieri, il personale dell'ufficio controllo del territorio della polizia di Stato, su richiesta di un impiegato della Banca Popolare di Milano, è intervenuto presso l'istituto di credito, in viale Puccini (zona Sant'Anna), in quanto una persona anziana era stata truffata con la solita tecnica cosiddetta "dello specchietto".



Un anziano cittadino ha riferito che, mentre era sulla sua auto, è stato avvicinato da un'automobilista il quale gli ha contestato di avergli procurato danni alla propria auto. Il malcapitato, che durante il racconto agli agenti ha mostrato molta agitazione, ha raccontato che per riparare al danno avrebbe corrisposto al tizio la somma di mille euro prelevate da un vicino bancomat. Dopo tale cessione di denaro, il truffatore, avvedutosi del fatto che l'anziano 81enne appariva molto provato dall'evento, ha tentato di farsi elargire altro denaro ragion per cui l'anziano si era recato presso la Bpm di viale Puccini. Il secondo raggiro però è stato vanificato dalla prontezza di un impiegato della citata banca, il quale, avendo notato lo stato di agitazione del cliente e resosi conto che trattavasi verosimolmente di una truffa, ha chiamato il 113 riferendo dell'accaduto.



Le ricerche del criminale però hanno dato esito infruttuoso. A tal proposito appare doveroso invitare il cittadino che dovesse incorrere in questo tipo di raggiro a non esitare di chiamare il 113 evitando assolutamente l'esborso di denaro.