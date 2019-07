Auto contro scooter, grave 67enne

Altri articoli in Cronaca

martedì, 9 luglio 2019, 20:30

Sabato 6 luglio, nella splendida cornice della Repubblica di San Marino, si è svolto il 53° Torneo Nazionale della Balestra disputatosi fra le compagnie storiche aderenti alla F.I.B. (Federazione Italiana Balestrieri): la Compagnia Balestrieri di Lucca, la Società dei Terzieri Massetani di Massa Marittima e la Federazione Balestrieri Sammarinesi di...

martedì, 9 luglio 2019, 17:12

L'ampliamento della Ztl in questa zona è in linea con il complessivo progetto di riqualificazione della ex Cavallerizza, dell'area esterna all'edificio, del collegamento alla viabilità lungo la scesa di San Paolino e dell'area prospiciente la vecchia Porta San Donato

martedì, 9 luglio 2019, 15:09

L'amministrazione comunale ha integrato e parzialmente modificato l'ordinanza del 28 giugno relativa alle limitazioni alla vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori rigidi e di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% del volume, in occasione dei concerti del Summer Festival in piazza Napoleone

martedì, 9 luglio 2019, 13:50

Ennesimo black-out in centro storico nella zona nord di porta dei Borghi. Per cause sconosciute manca la corrente e il ripristino è previsto non prima delle 15. E intanto i cittadini si trovano non solo al caldo, ma con tutto il cibo conservato in frigorifero e nel congelatore che immancabilmente...

martedì, 9 luglio 2019, 13:15

Con 4 milioni di euro assegnati dalla Regione a seguito del bando 2019 per la sicurezza stradale, saranno finanziati 52 interventi in ambito urbano, 12 su strade regionali (per 1,2 milioni) e ben 40 (per circa 2,8 milioni) su strade comunali, provinciali o nazionali, dunque di competenza di altri enti

martedì, 9 luglio 2019, 13:06

Stamattina a Lucca, i carabinieri della stazione di Abetone, supportati da personale del Norm della compagnia di Lucca e della stazione di Lucca S. Concordio, hanno arrestato due individui, L.C. 45enne e B.A. 24enne, entrambi residenti a Lucca e gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio