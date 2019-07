Cronaca



Avvistati cinghiali a Sant'Anna

domenica, 28 luglio 2019, 12:55

di barbara ghiselli

Singolare incontro quello di ieri (27 luglio) verso mezzzanotte quando a sant'Anna nella zona di via Vecchi Pardini sono stati avvistati una mamma cinghiale con almeno sei cuccioli se non di più (infatti qualcuno dice anche dieci). La signora Chiara Bacci ha postato un video su Facebook a testimonianza di questo avvistamento e sono stati vari i commenti in proposito. C'è chi ha scritto che era circa un'ora che i cinghiali si trovavano nella zona vicino all'asilo “Gianni Rodari” e chi afferma di averli visti attraversare prima sulla strada del parco fluviale proprio davanti alla sua auto. Da alcune segnalazioni ricevute si percepisce che non è certo la prima volta che si verificano incontri di questo tipo, dato che gli ungulati si avvicinano sempre di più alle case in cerca di cibo. L'augurio è che gli enti e le associazioni si occupino al più presto della cosa e cerchino soluzioni per evitare rischi alle persone e agli animali e quindi nell'interesse degli uni e degli altri.