Beccato spacciatore tunisino: finisce in manette

lunedì, 8 luglio 2019, 13:02

Nella giornata di ieri, a Lucca, i carabinieri della sezione radiomobile, in collaborazione con gli agenti della squadra volante della questura, hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un cittadino tunisino di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale.



L'uomo è stato individuato con fare sospetto dai militari dall'Arma in compagnia di un suo connazionale, in località Cerasomma di Lucca, nei pressi dell'argine del fiume Serchio. Insospettiti dalle circostanze, i carabinieri hanno deciso di procedere al loro controllo, coadiuvati da una pattuglia della polizia in transito nella zona. Accortisi del servizio, gli stranieri si sono dati a una repentina fuga, venendo uno dei due bloccato poco dopo, mentre il secondo è riuscito a dileguarsi.



Sottoposto a perquisizione, il 22enne tunisino è stato sorpreso in possesso di 45 grammi di eroina e 25 di cocaina, tutto ripartito in più involucri, pronti per la loro cessione in quantitativi importanti. Nei confronti del tunisino si celebrerà questa mattina, unitamente all'udienza di convalida dell'arresto, anche il processo con rito direttissimo.