Cronaca



Black-out in centro, disagi per i cittadini

martedì, 9 luglio 2019, 13:50

Ennesimo black out in centro storico nella zona nord di porta dei Borghi. Per cause sconosciute manca la corrente e il ripristino è previsto non prima delle 15. E intanto i cittadini si trovano non solo al caldo, ma con tutto il cibo conservato in frigorifero e nel congelatore che immancabilmente si deteriora. Il sovraccarico per il gran caldo (peraltro in questi giorni in lieve attenuazione) non può essere certo considerato un evento imprevisto né imprevedibile. Si prevedono azioni di risarcimento danni per questa ennesima interruzione di fornitura dell'energia elettrica. Il black - out, alla fine, è durato solo un'ora circa.



D.N.