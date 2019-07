Cronaca



Campo Balilla, la soprintendente Acordon non fa sconti a nessuno

venerdì, 19 luglio 2019, 21:48

di eliseo biancalana

Lo stabilizzato usato per ricoprire il Campo Balilla per i concerti di Ennio Morricone e di Elton John dovrà essere levato (all'incirca entro fine mese) e non potrà quindi essere riutilizzato per i Comics. Lo ha confermato a La Gazzetta di Lucca la soprintendente Angela Acordon. Nei giorni scorsi il comune aveva chiesto alla soprintendenza di poterlo lasciare, ma l'ente deputato alla tutela delle belle arti ha ribadito la propria prescrizione. "A me ufficialmente non me lo hanno comunicato" ha commentato la notizia il patron del Lucca Summer Festival, Mimmo D'Alessandro.

Nel 2017 e nel 2018 la copertura utilizzata per i concerti non era stato rimossa alla fine del Summer Festival ed era stata riutilizzata per l'allestimento dell'area per i padiglioni dei Comics. Quest'anno però la soprintendenza, nel dare l'autorizzazione per lo svolgimento dei concerti di Ennio Morricone e di Elton John, ha posto come prescrizione che il terreno venisse ripristinato nel più breve tempo possibile al suo stato precedente. L'amministrazione comunale si è mossa in questa settimana per chiedere un ripensamento, che non c'è stato. "È stata una valutazione difficile. Capisco il problema economico – ha spiegato la soprintendente –, ma dobbiamo rispettare il bene culturale che resterebbe 4-5 mesi così. È un tentativo di equilibrio tra chi vuole fare gli eventi e la tutela monumentale. Le Mura di Lucca poggiate sull'asfalto sono una cosa, poggiate sul verde sono un'altra cosa". Per quanto riguarda i tempi, la prescrizione dava circa una ventina di giorni dall'ultimo concerto sugli spalti per ripristinare l'area al suo stato precedente. L'esibizione di Elton John risale allo scorso 7 luglio. "Non ci mettiamo a guardare il minuto, l'importante è che venga fatto" ha detto ancora la soprintendente.

"Assolutamente non è un problema – ha commentato a La Gazzetta di Lucca Mimmo D'Alessandro –. Se mi dicono di levare, lo levo". Sempre al Campo Balilla, dal 16 settembre dovrebbero iniziare le operazioni di allestimento dell'area per Lucca Comics and Games. Il comune passerà l'area a Lucca Crea (la società partecipata del comune che organizza la manifestazione) a cui toccherà quindi sostenere i costi per rimettere nuovamente la copertura di ghiaino sul terreno. Ovviamente anche in questo caso dovranno essere considerate le prescrizioni della soprintendenza.