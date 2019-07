Cronaca



Campo Balilla, raggiunto l'accordo tra comune e soprintendenza

giovedì, 25 luglio 2019, 15:00

di eliseo biancalana

Resta lo stabilizzato al Campo Balilla. Dopo giorni di tensione, si è svolta stamani alla sovrintendenza ai beni culturali una riunione che ha visto la presenza del dirigente del comune di Lucca Giovanni Marchi, del presidente di Lucca Crea Mario Pardini, dell'amministratore delegato del Lucca Summer Festival Mimmo D'Alessandro e della soprintendente Angela Acordon. Alla fine è stato raggiunto un accordo: quest'anno lo stabilizzato resterà "eccezionalmente", ma verranno realizzate opere di "mitigazione estetica".

Come è noto, lo stabilizzato era stato messo per consentire lo svolgimento dei concerti del Summer Festival di Ennio Morricone e di Elton John. La soprintendenza aveva prescritto che lo stabilizzato fosse tolto entro il 27 luglio mentre il comune voleva poterlo riutilizzare per l'allestimento a settembre del padiglione di Lucca Comics and Games, la manifestazione organizzata da Lucca Crea. Alla fine è stato raggiunto l'accordo, i cui termini sono stati resi noti in un comunicato diffuso dal comune: "Verificata, alla luce della documentazione prodotta dal comune, l'impossibilità di procedere sia alla fornitura e posa in opera dei 'tappeti erbosi' per irreperibilità di materiale necessari a coprire l'intera superficie, sia alla soluzione della semina del terreno previa asportazione dello stabilizzato, stante la stagione estiva e i tempi che non garantiscono la certezza di germogliazione dell'erba, considerati altresì i costi elevati dell'operazione, cogliendo uno specifico suggerimento del soprintendente si è addivenuti a un'intesa in base alla quale il comune di Lucca, attraverso la sua partecipata Lucca Crea srl e congiuntamente alla Di and GI srl, si è impegnato a realizzare in tempi brevi a titolo di risarcimento, un'operazione di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino attraverso un intervento di mitigazione estetica dell'area del ex Campo Balilla, secondo un progetto allo studio del comune che verrà fornito quanto prima alla soprintendenza e messo in atto già dai prossimi giorni. Il cosiddetto stabilizzato, posizionato in occasione dei concerti del Lucca Summer Festival, eccezionalmente per quest'anno rimarrà in loco, nell'attesa che si inizino i lavori di allestimento del padiglione Games necessario allo svolgimento dell'appuntamento autunnale Lucca Comics".

L'incontro di oggi è arrivato dopo che ieri i rapporti tra il comune e la soprintendenza si erano fatti particolarmente tesi. La soprintendente Angela Acordon aveva rilasciato delle dichiarazioni ad alcuni giornali locali in cui criticava il comportamento dell'amministrazione comunale nella vicenda, osservando che il comune sapeva da maggio che lo stabilizzato avrebbe dovuto essere tolto entro 20 giorni dal concerto sugli spalti di Elton John. Nella polemica erano intervenuti anche i vertici di Lucca Crea, lamentando che la situazione di incertezza intorno alla possibilità di usare il Campo Balilla per i Comics stava danneggiando la manifestazione. Pare che anche il prefetto Leopoldo Falco si sia mosso per mediare tra gli enti.