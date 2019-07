"Campo di Marte": lavori per migliorare parcheggi e viabilità interna

Altri articoli in Cronaca

martedì, 9 luglio 2019, 10:28

Stamattina la squadra mobile della questura di Lucca ha tratto in arresto, in ottemperanza ad un provvedimento di esecuzione di pena concorrenti emesso dalla procura generale della repubblica presso la corte d'appello di Bologna, Salvatore Lionetti detto 'O Zingarone

lunedì, 8 luglio 2019, 18:22

Scontro frontale tra due auto in via del Brennero Nord, in località Piaggione, all'altezza del Bar La Cava questo pomeriggio intorno alle ore 16.30. Due i feriti: uno è stato trasportato in codice rosso a Cisanello con Pegaso 3, l'altro in codice giallo all'ospedale di Lucca

lunedì, 8 luglio 2019, 13:02

Nella giornata di ieri, a Lucca, i carabinieri della sezione radiomobile, in collaborazione con gli agenti della squadra volante della questura, hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un cittadino tunisino di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale

lunedì, 8 luglio 2019, 12:06

Il racconto del podista dell'Asd Marciatori Antraccoli, Massimiliano Frugoli, 44 anni, residente a Ponte a Moriano, che domenica mattina è stato colpito dalla scossa di un fulmine mentre partecipava al Trail delle Apuane

lunedì, 8 luglio 2019, 11:44

Tra le proprietà di maggior valore economico ci sono un appartamento in centro a Livorno di 440 mq con possibilità di frazionamento e un importo stimato di circa 350 mila euro, un immobile sulla strada provinciale per Bagni di Lucca con valore di circa 300 mila euro e un edificio...

domenica, 7 luglio 2019, 21:15

E' vivo per miracolo Massimiliano Frugoli, 45 anni, atleta lucchese del gruppo Asd Marciatori Antraccoli che, oggi, è stato sorpreso dal maltempo mentre disputava il "Trail delle Alpi Apuane" imbattendosi in un fulmine che ha scaricato proprio nelle sue vicinanze. Ora si trova ricoverato sotto osservazione all'ospedale di Castelnuovo