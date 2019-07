Cronaca



Chiude una storica attività in centro storico: abbassa la saracinesca l'attività “Frutta e verdura Casella”

giovedì, 11 luglio 2019, 14:46

di barbara ghiselli

Un altro negozio storico chiude i battenti in città infatti dal 13 luglio l'attività “Frutta e verdura Casella” abbasserà la saracinesca per sempre. Lo hanno comunicato i proprietari Sandra Nutini e Mariano Casella che dalla pagina Facebook del loro esercizio commerciale hanno salutato così i loro clienti: “Vi volevo comunicare che per noi finisce questa avventura lavorativa, con tanta nostalgia andiamo in pensione e chiudiamo cosi il nostro negozio. Ne approfittiamo per ringraziare i nostri clienti che in tutti questi anni sono stati per noi fedeli compagni di viaggio e su cui abbiamo potuto contare proprio come una seconda famiglia, quindi un enorme grazie a loro e un grande abbraccio”. Certamente questa notizia ha fatto dispiacere alle numerose persone che si servivano nel loro negozio e che ormai si erano abituati alla gentilezza e cortesia di Sandra e Mariano e all'ottima qualità dei loro prodotti. “Sandra e Mariano ci hanno sempre saputo consigliare la frutta e la verdura migliori e anche qualche ricetta per poter cucinare al meglio.Ormai ci conoscevamo bene, parlavamo di tutto, mi mancheranno” dice la signora Francesca, assidua cliente. Il signor Roberto, altro cliente, ricorda anche la disponibilità di Mariano nel portare la spesa alle persone anziane e che avevano difficoltà a camminare. Ma da quando era aperta l'attività “Frutta e verdura Casella”? Il negozio che inizialmente si trovava in via San Paolino 13, venne aperto dal padre di Mariano nel 1963, dopo 25 anni gli subentrò il figlio insieme alla moglie Sandra ed è da allora che vi hanno sempre lavorato. Dodici anni fa presero la decisione di spostare l'attività di pochi metri, precisamente in via di Poggio 24, dove gli affezionati clienti li hanno seguiti fino ad oggi.