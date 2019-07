Cronaca



Continua il grande caldo: pronto soccorso preso d'assalto

lunedì, 1 luglio 2019, 18:52

Un inizio settimana difficile per i maggiori pronto soccorso della ASL Toscana nord ovest che sono stati presi d’assalto da cittadini che, prevalentemente a causa del caldo, hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Per questo motivo le attese per un eventuale ricovero si sono prolungate mettendo a dura prova il personale dell’azienda che la direzione ringrazio per il costante impegno e contemporaneamente si scusa con la cittadinanza per questa temporanea situazione di difficoltà.

Purtroppo le alte temperature hanno portato al riacutizzarsi di patologie croniche tipiche di pazienti anziani nei quali sono state spesso riscontrate problematiche legate alla disidratazione e, vista l’età avanzata, in molti casi si altera un già fragile equilibrio. Si tratta di pazienti complessi che richiedono una grande attenzione ed un rilevante impegno assistenziale.

L’Azienda rassicura che, al là dell’attesa, le persone che hanno accesso al Pronto Soccorso vengono adeguatamente prese in carico e trattate prima di essere ricoverate.

I medici raccomandano, in particolare alla popolazione anziana, di bere frequentemente e di non uscire nelle ore calde.