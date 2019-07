Cronaca



Crepa sul Brennero, lavori non prima di ottobre

venerdì, 5 luglio 2019, 17:39

di eliseo biancalana

La buona notizia è che le risorse stanno per essere stanziate, la cattiva è che ci vorranno ancora mesi per riparare la crepa lungo il tratto di via del Brennero tra Pontetetto e San Michele in Escheto.

Nella variazione al programma triennale dei lavori pubblici vengono destinati 250mila euro alla sistemazione dello smottamento e al consolidamento della scarpata in via del Brennero a San Michele in Escheto. Attualmente il tratto di strada è chiuso su una corsia a causa di una crepa e la situazione sta creando disagi a residenti, commercianti e automobilisti.

La variazione dovrebbe essere approvata dal consiglio comunale nella seduta del 9 luglio, ma a quanto dichiarato oggi, in commissione lavori pubblici, dell'assessore Celestino Marchini, ci vorrà ancora qualche mese per far partire i lavori. Considerati infatti i tempi per la progettazione e per l'appalto, bisognerà attendere almeno fino a ottobre-novembre.