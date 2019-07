Cronaca



Croce Verde, inaugurati quattro nuovi mezzi a Lucca

lunedì, 15 luglio 2019, 12:18

Un luglio pieno di iniziative, per la Croce Verde P.A. di Lucca. Un impegno che va oltre i servizi sul territorio e l’assistenza ai concerti del Lucca Summer Festival, come testimoniato dalla serata di venerdì 12 agosto, con due eventi distinti, a Lucca e in Mediavalle.

Presso la sede centrale di Lucca, infatti, si è tenuta l’inaugurazione di ben quattro automezzi, che andranno ad arricchire il parco mezzi dell’associazione: un doblò attrezzato, un qubo, una panda ed un’ambulanza di tipo A. Quest’ultima è stata intitolata alla memoria della professoressa Maria Alba Nidia Simonetti, ricordata nel corso della cerimonia per il suo impegno civico. A tagliare i nastri, assieme alla presidente Elisa Ricci: il notaio Gaetano Raspini, l’assessore Celestino Marchini, Pierfranco Severi, presidente della delegazione Cesvot di Lucca, ed il signor Antonio Alfredo Gigliucci. A seguire, a tutti i presenti è stato offerto un ricco apericena, preparato dalle volontarie e dai volontari del gruppo di Protezione Civile.

Sempre venerdì sera, a qualche chilometro di distanza, si è tenuta la quinta serata di “Burracando in piazza”, torneo itinerante di burraco organizzato dalla sezione Mediavalle della Croce Verde PA di Lucca, dal Comune di Coreglia Antelminelli e dalla Pro Loco – Coreglia. Tanti i partecipanti all’appuntamento presso gli impianti sportivi di Tereglio che, dopo una pizzata in compagnia, si sono sfidati per aggiudicarsi i gustosi premi messi in palio per i vincitori.

La prossima – e penultima - serata della manifestazione è prevista per venerdì 19 luglio a Gromignana, presso i locali parrocchiali, con apericena a partire dalle ore 19.30, iscrizioni al torneo alle 20.45 e inizio del gioco alle 21.00. Il costo di iscrizione è sempre di 5 euro a partecipante, con incasso delle serate destinato all’acquisto di un automezzo attrezzato. Per info e prenotazioni, chiamare il numero 349 843 4075.