Da Lucca a Cremona nel bagagliaio dell'auto all'insaputa del conducente: lieto fine per una cagnolina ferita

mercoledì, 31 luglio 2019, 14:30

di gabriele muratori

Una bizzarra vicenda, quella raccontata sulle pagine del quotidiano on-line "Cremona Oggi", che ha visto come protagonista una cagnolina lucchese: dalle campagne di Lucca, la piccola si è ritrovata nella città di Cremona, viaggiando per circa due ore nel bagagliaio di un'auto all'insaputa del conducente



Tutto è cominciato nello scorso e piovoso week-end, in cui tuoni e fulmini avrebbero probabilmente fatto spaventare la cagnolina, piccola, marrone, tipo Pinscher e col musetto imbiancato, priva di collare, la quale, quasi certamente, in preda al panico, si sarebbe rifugiata nel bagagliaio aperto di un'automobile trovata nella sua fuga in cerca di un riparo dalla pioggia. Il padrone dell'auto, un vigile del fuoco di Lucca, ma di stanza nella città del Torrazzo, che stava appunto caricando alcuni bagagli in bauliera, non si sarebbe accorto di alcunché, e quindi sarebbe ripartito poco dopo alla volta della Lombardia dopo un breve periodo di vacanza.



Nemmeno durante gli oltre 220 km di autostrada, la spaventatissima cagnolina, avrebbe lanciato rumori, lamenti o pianti tali da mettere in allarme il pompiere alla guida dell'auto, il quale si è poi accorto di quanto accaduto solamente giunto a fine corsa. Al momento, infatti, in cui l'uomo ha aperto il bagagliaio per scaricare le valigie, la cagnolina è saltata fuori all'improvviso, e, spaventatissima, è scappata per i dintorni di una città purtroppo a lei sconosciuta. Spavento e sbalordimento anche per il vigile del fuoco che, resosi subito conto della situazione, ha provato a inseguire l'animale, il quale però si era già perso nel buio della notte.



La mattina seguente, il pompiere si è comunque subito messo alla ricerca del cane, accompagnato e aiutato da alcuni volontari della protezione civile del territorio, tra cui quelli della Lega Anti Vivisezione di Cremona. Naturalmente non è mancato il tam-tam sui vari social network cremonesi dove diversi cittadini hanno lasciato messaggi di possibile avvistamenti dell'animale, fino al compimento della missione. Infatti, dopo circa 24 ore, la cagnolina è stata trovata, ma purtroppo con alcune ferite.



"Mi sono avvicinata e stavo per prenderla, ma mi ha morso, come ha fatto con altri" – racconta Maria Pia Superti, coordinatrice zonale della L.A.V. "Era ferita, investita sicuramente la sera prima da una macchina. "Ha provato a scappare nuovamente rifugiandosi sotto un'auto parcheggiata, e a quel punto l'intervento dei vigili urbani e dei vigili del fuoco, ha fatto si che la cagnolina venisse finalmente recuperata".



Subito riconosciuta dal vigile del fuoco come la cagnolina di uno dei vicini di casa, lo stesso si è messo in contatto telefonico col padrone, raccontando quanto accaduto. Ricoverata col femore spezzato presso una clinica veterinaria di Castelvetro, con vari traumi, dovrà essere operata. Sempre sulla pagina "Non sei cremonese se...", era già partita una probabile raccolta fondi, e richieste di adozione, ma il tempestivo ritrovamento del proprietario, farà si che sabato prossimo, la piccola Luna tornerà a casa sua.



"Approfitto per ricordare" – conclude Superti – "che un animale ferito può diventare molto pericoloso e anche in caso di investimento è indispensabile, oltre che obbligatorio per legge, avvisare le forze dell'ordine".

Foto da "Cremona Oggi"