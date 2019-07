Dai risciò alla viabilità, la versione del prefetto Falco

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 11 luglio 2019, 14:46

Un altro negozio storico chiude i battenti in città infatti dal 13 luglio l'attività “Frutta e verdura Casella” abbasserà la saracinesca per sempre. Lo hanno comunicato i proprietari Sandra Nutini e Mariano Casella che dalla pagina Facebook del loro esercizio commerciale hanno salutato i loro clienti

giovedì, 11 luglio 2019, 14:02

I risultati dei controlli effettuati nei mesi di maggio e giugno di quest’anno dagli agenti della Polizia Stradale, elaborati sul modello del Politecnico di Torino, evidenziano dati sconfortanti in particolare per la percentuale di pneumatici lisci che arriva a toccare una media del 9 per cento, con picchi di oltre...

giovedì, 11 luglio 2019, 12:30

Buone notizie per il recupero e la messa in sicurezza di Palazzo Ducale a Lucca. Il Mibac (Ministero per i beni e le attività culturali), infatti, ha pubblicato l'elenco dei progetti che sono stati ammessi a finanziamento per la tutela del patrimonio culturale italiano

mercoledì, 10 luglio 2019, 17:46

Per consentire l'operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme da domenica 14 luglio a domenica primo settembre. Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus "Via Autostrada A11" che non effettuerà fermate intermedie

mercoledì, 10 luglio 2019, 17:42

Sono intervenuti sul posto gli operatori di Sistema Ambiente per ripulire la zona e rimuovere i rifiuti depositati per terra, preceduti però dall'intervento di una pattuglia della polizia municipale, che prima ha provveduto ad aprire alcuni sacchi per trovare indizi soprattutto tra le varie cartacce, che facciano risalire agli autori,...

mercoledì, 10 luglio 2019, 16:11

Elisabetta Ughi, amministratore della Ugly Agency che ha allestito la campagna pubblicitaria contestata dai consiglieri comunali Leone e Bianucci, risponde alle accuse