Direttore generale Metro srl: la retribuzione massima netta sarà di circa 35 mila euro

mercoledì, 31 luglio 2019, 16:35

In merito alla procedura per l'individuazione del direttore generale di Metro srl, l'amministrazione comunale diffida chiunque dal diffondere notizie palesemente false.



"Basterebbe infatti leggere nello stesso bando l'articolo 11 - si legge nella nota -, per conoscere che la retribuzione annua lorda sarà pari ad euro 59.360 euro corrispondente al massimo a circa 35.000 euro annui e non oltre 100mila.

L'art. 2 del bando cita, tra i vari requisiti necessari, quello dell'assenza dei motivi ostativi di cui proprio all'art. 53 D.Lgs.165/01 I candidati, tutti, nella domanda di ammissione hanno già dichiarato l'insussistenza di tali motivi ostativi. All'esisto della selezione, e prima di procedere all'assunzione formale, la Società effettuerà tutte le verifiche più opportune per accertare che quanto dichiarato dal vincitore in ordine alla sussistenza dei requisiti generici e specifici corrisponda al vero e che non vi siano motivi ostativi all'assunzione stessa. Ma tutto questo rappresenta la normale prassi con cui vengono organizzate tutte le selezioni pubbliche in tutta Italia.

Sempre nel bando è spiegato il criterio con cui sono attribuiti i punteggi curriculari in base a molteplici fattori. I profili valutati sono tutti evidentemente di alto o altissimo livello: i candidati che hanno ricevuto un punteggio alto è perché evidentemente se lo sono meritato. Gli elenchi dei candidati ammessi e di quelli esclusi sono chiarissimi e visualizzabili in ogni momento sul sito web di Metro srl. La commissione chiamata a valutare i candidati sta svolgendo il proprio incarico con massimo scrupolo e professionalità.

Infine, circa la necessità di dotare Metro srl di un direttore generale l'amministrazione fa notare che si confonde la differenza tecnica, giuridica, materiale, di ruoli tra l'amministratore unico (che ha appunto compiti di gestione e rappresentanza) e la figura di direttore generale (che è un operativo, che agisce al massimo livello apicale all'interno della struttura societaria, ma sempre alle dipendenze della Società; che ha poteri e compiti esecutivi e che si differenzia in modo ovvio dalla figura dell'amministratore).

Tutte le Società devono avere un amministratore; il direttore generale non è necessario; tuttavia, tutte le società dotate di sana organizzazione della propria struttura interna, soprattutto se di dimensioni non modeste, è più che opportuno che abbiano un direttore generale (si veda, a titolo di esempio, la struttura aziendale di Lucca Crea, Sistema Ambiente, Geal o Gesam, per fare degli esempi: tutte dotate di direttore generale, senza che ciò significhi inadeguatezza dell'organo amministrativo). Si tratta semplicemente di esercitare la buona amministrazione della cosa pubblica anche nelle società partecipate".