È morto il geometra Giulio Petri: martedì i funerali

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 1 luglio 2019, 11:56

A denunciare quello che sembra essere l'ennesimo brutto colpo inferto alla sanità lucchese è il segretario della Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani, che poi entra nel merito di quanto appreso dal sindacato

lunedì, 1 luglio 2019, 11:47

E' ripresa questa mattina alle 4.30, come da programma, la circolazione dei treni fra le stazioni di Lucca e Viareggio, sospesa dal 2 gennaio per i lavori di manutenzione alla galleria Ceracci – lunga 1,6 chilometri – sulla linea ferroviaria Lucca - Viareggio

lunedì, 1 luglio 2019, 11:10

Sono stati numerosi i fedeli che ieri sera si sono ritrovati sulle Mura di Lucca per recitare il rosario guidati dal vescovo Paolo Giulietti

lunedì, 1 luglio 2019, 10:42

La salma di Don Teani sarà trasportata oggi dall'obitorio della clinica Barbantini fino alla chiesa di Carignano dove i fedeli potranno rendere lui l'ultimo saluto

domenica, 30 giugno 2019, 22:05

Momenti di festa alla parrocchia di San Cassiano a Vico per il 70esimo anniversario dell'ordinazione presbiteriale di don Ilario Bartolomei, 92 anni

domenica, 30 giugno 2019, 21:32

Incidente stradale questo pomeriggio alle ore 18, sulla via di Sant'Alessio a Monte San Quirico, al bivio per la via Poveri Vecchi, dove una Fiat Panda ed un Suv si sono scontrati frontalmente