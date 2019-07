È morto l'attore Rutger Hauer di "Blade Runner". Aveva ricevuto a Lucca il premio alla carrier

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 24 luglio 2019, 16:38

I vigili del fuoco del comando di Pisa stanno intervenendo in comune di Pisa via Pardo Roques per fuga gas. La circolazione dei treni sulla FS Pisa Lucca è momentaneamente interrotta

mercoledì, 24 luglio 2019, 15:03

Lucca Crea S.r.l. interviene in merito all'ipotetico spostamento del padiglione dell'ex campo Balilla facendo notare che l’insicurezza che aleggia intorno al sito principale, paralizza la definizione degli ultimi accordi

mercoledì, 24 luglio 2019, 09:49

Un'intricata storia che va avanti da quattro anni fatta di esposti in Procura, inchieste aperte e poi archiviate, querele e richieste di proroga delle indagini. Che non si è ancora conclusa

martedì, 23 luglio 2019, 12:47

È di 26 patenti ritirate e 1.524 punti sottratti il bilancio dell’operazione effettuata, lo scorso fine settimana, in Toscana dalla polizia stradale, che ha monitorato il flusso dei veicoli lungo la rete viaria regionale, messo a dura prova dai tanti vacanzieri diretti verso le più importanti località turistiche e balneari

martedì, 23 luglio 2019, 09:16

Brutto incidente questa mattina, prima delle 7, a Segromigno in Monte, proprio sul vialone all'incrocio con Via Nuova. Due auto, una che transitava verso la via Pesciatina, e l'altra che proveniva appunto da via Nuova, si sono scontrate rovinosamente, schiantandosi a bordo strada, in un punto del marciapiede dove fortunatamente...

lunedì, 22 luglio 2019, 21:16

Quante denunce e proteste da parte dei residenti di Piazza S. Maria contro la sosta selvaggia delle auto sull'erba degli spalti durante le serate estive dei week-end? Perché nessuno ha chiuso ermeticamente ogni accesso?