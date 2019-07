Furti su auto in sosta nel pistoiese, arrestati due lucchesi

Altri articoli in Cronaca

martedì, 9 luglio 2019, 15:09

L'amministrazione comunale ha integrato e parzialmente modificato l'ordinanza del 28 giugno relativa alle limitazioni alla vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori rigidi e di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% del volume, in occasione dei concerti del Summer Festival in piazza Napoleone

martedì, 9 luglio 2019, 15:06

Grave incidente a Ponte a Moriano sul ponte Alberto Dalla Chiesa. Un'auto e una moto si sono scontrate ed un uomo di 67 anni ne è uscito gravemente ferito

martedì, 9 luglio 2019, 13:50

Ennesimo black-out in centro storico nella zona nord di porta dei Borghi. Per cause sconosciute manca la corrente e il ripristino è previsto non prima delle 15. E intanto i cittadini si trovano non solo al caldo, ma con tutto il cibo conservato in frigorifero e nel congelatore che immancabilmente...

martedì, 9 luglio 2019, 13:15

Con 4 milioni di euro assegnati dalla Regione a seguito del bando 2019 per la sicurezza stradale, saranno finanziati 52 interventi in ambito urbano, 12 su strade regionali (per 1,2 milioni) e ben 40 (per circa 2,8 milioni) su strade comunali, provinciali o nazionali, dunque di competenza di altri enti

martedì, 9 luglio 2019, 10:28

Stamattina la squadra mobile della questura di Lucca ha tratto in arresto, in ottemperanza ad un provvedimento di esecuzione di pena concorrenti emesso dalla procura generale della repubblica presso la corte d'appello di Bologna, Salvatore Lionetti detto 'O Zingarone

martedì, 9 luglio 2019, 09:23

Da oggi e per alcuni giorni, all’interno del perimetro della Cittadella della Salute “Campo di Marte” di Lucca, si svolgono lavori per il miglioramento dei parcheggi e della viabilità interna