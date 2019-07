Cronaca



#Futuroprossimo, torna a Lucca la Summer School del Cnv

martedì, 30 luglio 2019, 10:25

Torna a Lucca dal 30 agosto al 1 settembre la Summer School del Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv). Il titolo dell'edizione 2019 è "#Futuroprossimo - orizzonti di senso per una responsabilità condivisa". Sotto la lente dell'appuntamento che riunisce ogni fine estate la rete del Cnv ci sono i temi caldi di chi esercita la cittadinanza responsabile: l'ambiente, il protagonismo giovanile, le sfide educative.



"Il Festival del Volontariato dello scorso maggio -afferma il presidente del Cnv Pier Giorgio Licheri- ha posto l'accento sulla ricucitura del tessuto sociale, la Summer School riprenderà i temi più rilevanti per proiettarli nel futuro: la ricucitura del presente è creazione di futuro". Il focus della tre giorni di lezioni sarà concentrato sulle migliori pratiche di coinvolgimento e protagonismo giovanile, i movimenti demografici nel tempo e attraverso le frontiere, l'ambiente, le sfide educative più urgenti e importanti, l'Europa di domani".

Il via ai lavori venerdì 30 agosto alle 17.30 alla Villa del Seminario di Arliano (Lucca). L'evento si aprirà con la lezione di Adriano Fabris, docente di Filosofia morale all'Università di Pisa, che parlerà del progresso tecnologico e di come questo influenzerà la società. A seguire "Che futuro che fa?" con ospite Linda Laura Sabbadini, statistica sociale, editorialista e pioniera degli studi di genere.

Il primo giorno del seminario si concluderà con la sessione intitolata "Intervista al presente" con ospite Flavia Piccinni, giornalista e scrittrice per l'Huffington Post.



La mattina del sabato vedrà protagonisti i temi dell'ambiente e del futuro dei giovani. La prima sessione verrà moderata dall'economista Paolo Mariti e vedrà l'intervento di Francuccio Gesualdi, allievo di don Milani e fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo e Rossano Ercolini, presidente dell'associazione Zero Waste Europe e coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero; sempre nella mattinata del sabato porterà la sua testimonianza il Vescovo di Lucca Paolo Giulietti che rifletterà sull'ecologia integrale del Papa intesa come stile di vita, impegno civile, sfida educativa e dialogo politico.



Nel pomeriggio di sabato 31 agosto la sessione "Paesi al bivio" con l'ex deputata Sandra Zampa prima firmataria della legge 47/17 sui minori stranieri non accompagnati e Eleonora Vanni, presidente nazionale Legacoopsociali e vicepresidente nazionale Legacoop. Nella seconda sessione "Prassi concrete e proposte per la politica" Catia Abbracciavento dell'Ufficio Scolastici Territoriali di Lucca, Massa Carrara, Giulia Dagliana, presidente dell'Associazione Toscana Tutori Volontari Minori Stranieri non Accompagnati, Marco Orsi, dirigente scolastico, presidente e fondatore dell'Associazione "Senza Zaino per una scuola comunità", Katia Orlandi, presidente del Centro Italiano Femminile Toscana, Alessandro Salvi, responsabile del Settore Innovazione sociale della Regione Toscana (in attesa di conferma), Luciano Trovato, presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze, Ilaria Vietina, assessore alle Politiche formative del Comune di Lucca. A concludere la sessione è stato invitato Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, mentre l'intervento conclusivo sarà a cura del presidente del Cnv Licheri.



Domenica 1 settembre la visita all'area delle Parole d'Oro e lungo l'acquedotto del Nottolini. La quota di compartecipazione ai costi organizzativi del seminario (per le giornate di venerdì e sabato) è di 100 euro, 130 per la partecipazione anche alla mattinata di domenica, comprensiva di pasti e pernottamenti. Per informazioni e iscrizioni 0583419500 o cnv@centrovolontariato.it.