Cronaca



Geal, al via le riasfaltature dopo i lavori del 2018

martedì, 16 luglio 2019, 11:24

Sono partiti in questi giorni i lavori di rifacimento dei tappetini stradali da parte di Geal nei tratti interessati dagli investimenti del 2018. Sulla via provinciale di Sant'Alessio, dove la scorsa estate Geal ha proseguito l'estensione per quasi due chilometri della rete fognaria, i lavori andranno avanti fino al 27 luglio con restringimenti della carreggiata e l'istituzione di sensi unici alternati itineranti progressivi sul tratto di strada. Oltre alla provinciale di Sant'Alessio, le strade interessate dal rifacimento dell'asfalto saranno la traversa di via di S. Alessio al numero civico 1800, un tratto di via dei Bruschini, il primo tratto che porta alla palestra Ego. Nel mese di agosto il programma di rifacimento dei tappetini proseguirà sulla via di Tiglio a San Filippo, in cui nell'estate 2018 venne sostituito un tratto di acquedotto. Sempre in agosto anche una delle due carreggiate di via del Brennero, dalla Centrale dell'Acquedotto alla cabina dell'Orzali, sarà ripristinata.