Gesam Gas & Luce denuncerà i venditori di altre società che si spacciano per rappresentanti dell'azienda lucchese

venerdì, 5 luglio 2019, 21:04

Verranno denunciati all'autorità giudiziaria le persone che in queste ore stanno girando per le zone di S. Alessio di Lucca dichiarandosi agenti di Gesam Gas e Luce, senza esserlo.

L 'azienda ,che ha la sua sede in viale Europa 1 a Lucca, ha ricevuto diverse segnalazioni di richieste improprie di dati e fatture che questi agenti rivolgono alle famiglie, con l' obiettivo poi di passare i contratti a vantaggio dell'azienda per cui operano, all'insaputa degli ignari clienti di Gesam Gas & Luce che scoprono successivamente di essere stati raggirati in modo fraudolento.

In pratica queste persone, parlantina sciolta e modi decisi, suonano ai campanelli e con le scuse più disparate fotografano le bollette, carpendone in questo modo, irregolarmente, i codici necessari per passare da un fornitore all'altro. Una procedura prevista, ma che presuppone il consenso del contraente che, in questo caso, non manifesta sicuramente in alcun modo questa intenzione.

E' evidente che ogni eventuale venditore di Gesam Gas & Luce non avrebbe bisogno di alcun codice e di alcuna bolletta per i clienti aziendali, in ogni caso l'azienda conferma di non avere inviato nessun suo rappresentante in giro, e invita tutti a contattare la sua sede di viale Europa 1 per ogni chiarimento oppure chiamare il call center al numero 0583 1861201 per avere qualunque informazione.

Già in passato Gesam Gas & Luce aveva lamentato scorrettezze di questo tipo a vantaggio di aziende concorrenti, ricevendo sempre soddisfazione giudiziaria a seguito delle denunce presentate.

Anche stavolta Gesam Gas & Luce agirà per tutelare i propri interessi e quelli dei propri clienti.