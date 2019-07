Impianti sportivi all'Acquedotto: riqualifica di CasaPound

Altri articoli in Cronaca

sabato, 20 luglio 2019, 11:51

L'ente di via Catalani ha donato al comitato lucchese della Cri un misuratore di stimoli visivi ed acustici, strumento indispensabile per il rilascio delle abilitazioni alla guida dei mezzi di soccorso

sabato, 20 luglio 2019, 11:06

Ieri una pattuglia della squadra volante ha identificato un cittadino di nazionalità rumena che, con fare sospetto, si aggirava nella zona di Piazzale Verdi. Dal controllo sono emersi a carico dell'uomo numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, inoltre a carico dello stesso è riusultato attivo un divieto di ritorno...

venerdì, 19 luglio 2019, 21:48

Lo stabilizzato usato per ricoprire il Campo Balilla per i concerti di Ennio Morricone e di Elton John dovrà essere levato (all'incirca entro fine mese) e non potrà quindi essere riutilizzato per i Comics

venerdì, 19 luglio 2019, 12:50

Prosegue sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest il percorso di miglioramento continuo della qualità, che permette di far crescere gli standard dei servizi erogati e di fornire risposte sempre più adeguate ai cittadini

giovedì, 18 luglio 2019, 16:58

Sono attualmente in corso i lavori per il consolidamento delle travi e in partenza quelli all'impianto di riscaldamento. Nei prossimi mesi è prevista anche la costruzione di un nuovo ascensore

mercoledì, 17 luglio 2019, 16:18

Partono in contemporanea due importanti cantieri per la sicurezza ambientale dell'Oltreserchio: quello dedicato alla messa in sicurezza della frana di Chiatri che minaccia la stabilità della chiesa e del cimitero e quello relativo al rifacimento del ponte sul rio Balbano sul quale passa via della Chiesa nella frazione omonima