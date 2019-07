Cronaca



Investita da un'auto in Versilia, muore una donna

martedì, 16 luglio 2019, 13:40

Tragedia questa mattina in zona Focette a Marina di Pietrasanta. Una donna, Annamaria Rocchi, 90 anni di Lucca, è morta dopo essere stata investita da un'auto in viale Roma, località Focette, davanti alla discoteca Bussola.



La chiamata, al centralino del 118, è arrivata alle 9.33. La donna ha riportato un trauma cranico ed è apparsa subito grave. Dopo l'impatto è risultata incosciente. E' stata quindi portata in codice rosso al Versilia.



Intervenute sul posto automedica sud e ambulanza di Marina di Pietrasanta.