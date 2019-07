Cronaca



“La Casa dei Diritti dei Bambini”, chiusa sede alla Casermetta San Paolino

lunedì, 15 luglio 2019, 11:08

Per rispondere alle numerose richieste che stanno pervenendo all'associazione, capofila del progetto “La Casa dei Diritti dei Bambini” con sede nella casermetta San Paolino, viene confermato dalla stessa che la casermetta non è più nella propria disponibilità dalla fine del mese di giugno avendo dato disdetta del canone di concessione.

"La decisione - spiega il presidente Enrico Lazzari -, sofferta ma non più rinviabile, di rinunciare nella prosecuzione del progetto nella casermetta è dovuta sia alle difficoltà economiche nel far fronte ai costi di gestione (canone, utenze, etc.) - già evidenziatesi nello scorso anno e che non intendiamo aggravare ulteriormente - che a garantire i giorni di apertura per l'accesso ai servizi igenici.

Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al progetto nei tre anni di attività, iniziata a maggio del 2016. I volontari, collaboratori e professionisti che hanno offerto gratuitamente il loro tempo e i loro servizi. Le associazioni del progetto - Croce Verde P.A. Lucca e Associazione Lucchese Arte e Psicologia - e tutte quelle che hanno partecipato a varie iniziative percorrendo con noi un tratto di strada. I ragazzi dell'Alternanza Scuola Lavoro per il loro volonteroso apporto. Tutte le persone che hanno partecipato alle nostre iniziative per i numerosi apprezzamenti.

Le attività per l'affermazione e la difesa dei diritti dei bambini proseguiranno in altre sedi e con altre modalità e invitiamo tutte le persone interessate a seguirci sui social per restare aggiornati sulle nostre iniziative".