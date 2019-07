Cronaca



La precisazione dell'Asl sul caso segnalato dal consigliere regionale Marchetti: "Microfrattura difficile da individuare e nessun rischio per la paziente"

mercoledì, 3 luglio 2019, 17:01

In merito alla vicenda divulgata dal consigliere regionale Marchetti, su una donna che ha avuto accesso al Pronto Soccorso di Lucca dopo una caduta, l'Azienda USL Toscana nord ovest precisa quanto segue:

"La signora in questione ha in effetti avuto accesso in Pronto Soccorso nella notte tra sabato e domenica. Ha riferito al medico di sentire dolore, a seguito di caduta, al gomito destro ed al gomito sinistro.

Sono quindi state richieste radiografie di queste due zone del corpo per verificare che non ci fossero problemi importanti.

Il referto del radiologo è stato negativo.

Il medico del Pronto Soccorso ha quindi deciso di dimettere la donna, dicendole però di ritornare in caso di persistenza di dolore e fissandole subito una visita ortopedica, per ulteriori approfondimenti, l'indomani mattina.

Il giorno dopo la signora è stata visitata dall'ortopedico, il quale ha immediatamente prescritto esami di secondo livello ed in particolare una tac, che ha evidenziato in entrambe le braccia una sottile "rima di radiotrasparenza" al radio, cioè una piccola infrazione, di quelle difficili da riscontrare con un esame rx (recenti studi medici evidenziano che una microfrattura su tre non è visibile) che rimane comunque la prima scelta, per escludere intanto che non ci siano problematiche rilevanti.

Da evidenziare che in questi casi l’avvio posticipato di qualche ora dell’iter terapeutico non incide minimamente sull’esito della guarigione".