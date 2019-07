Cronaca



La segreteria provinciale Lucca Ugl/Fna aderirà allo sciopero nazionale del 24 luglio

lunedì, 22 luglio 2019, 16:32

Il Segretario Provinciale Ugl di Lucca degli autoferrotranvieri Cipriano Paolinelli informa che il 24 luglio ci sarà uno sciopero nazionale di quattro ore nei trasporti pubblici al quale aderirà anche la segreteria Provinciale di Lucca

" Per una Mobilita' Sicura" è lo slogan dello Sciopero, Autisti di Autobus e Noleggio con Conducente incroceranno le braccia dalle 15:00 alle 21:30 saranno quindi garantite le corse nei restanti orari.

Sicurezza e Efficienza non sono uno scherzo, sono 2 cose essenziali per il trasporto pubblico al quale non si transige. Si adottino tutte le misure necessarie. Il servizio di Trasporto pubblico è un diritto di ogni Cittadino, incluse le condizioni di lavoro per chi vi opera.