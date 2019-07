Cronaca



L’arcivescovo Giulietti nella sede della Fondazione Crl

lunedì, 22 luglio 2019, 11:10

Una visita informale in Fondazione. Questa mattina (22 luglio) l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti ha incontrato nella sede di via San Micheletto il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini e la vicepresidente Lucia Corrieri Puliti. Un’occasione per un tour tra le opere d’arte conservate nelle sale di rappresentanza e per una passeggiata in San Francesco, oltre che per un confronto a tutto campo sui tanti interventi portati a termine dalla Fondazione e sulle prospettive future.