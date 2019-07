Cronaca



Lotta alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere: il comune aderisce alla rete Ready nazionale

martedì, 30 luglio 2019, 14:17

Più diritti e maggiore lotta alle discriminazioni a Lucca. L'amministrazione comunale ha infatti aderito alla rete Ready: la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Lo annunciano Ilaria Vietina e Daniele Bianucci, rispettivamente assessora alle politiche di genere e referente del sindaco per i diritti, dopo che la riunione di Giunta di ieri ha dato il via al provvedimento. Anche Lucca, quindi, decide di entrare a far parte di questa importante rete, a cui già partecipano diverse amministrazioni locali e regionali: nata proprio per favorire l'inclusione sociale delle persone LGBT, sviluppando buone prassi e promuovendo atti e provvedimenti amministrativi che tutelino dalle discriminazioni.

"Con questa scelta, rafforziamo i nostri ponti con tante realtà toscane e italiane – sottolineano Ilaria Vietina e Daniele Bianucci – con cui, d'ora in avanti, lavoreremo in maniera strutturata e continuativa per promuovere culture e politiche delle differenze e per sviluppare azioni di contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere in ogni ambito: in particolare quello lavorativo, ma non solo. Potremo in questo modo sviluppare progetti integrati ed innovativi: potendo anche concorrere ad ottenere finanziamenti preziosi, da portare sul nostro territorio per sostenere le persone che più hanno bisogno. Si tratta a nostro avviso di una scelta molto importante: Lucca fa il suo ingresso nella rete Ready proprio quando altre realtà toscane decidono di sospendere la propria collaborazione a questo gruppo di lavoro contro le discriminazioni. La nostra è una Città aperta e unita nel suo impegno per la solidarietà e l'accoglienza: anche con questo passo concreto abbiamo voluto ribadirlo".

L'adesione avviene mediante sottoscrizione della Carta d'Intenti e non comporta alcun costo per il Comune, dal momento che la rete Ready della Regione Toscana finanzia dei progetti aventi come scopo la promozione di politiche per favorire l'inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini LGBT.