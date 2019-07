Lucca-Viareggio, tornano i treni: completata la manutenzione alla Galleria Ceracci

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 1 luglio 2019, 11:56

A denunciare quello che sembra essere l'ennesimo brutto colpo inferto alla sanità lucchese è il segretario della Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani, che poi entra nel merito di quanto appreso dal sindacato

lunedì, 1 luglio 2019, 11:10

Sono stati numerosi i fedeli che ieri sera si sono ritrovati sulle Mura di Lucca per recitare il rosario guidati dal vescovo Paolo Giulietti

lunedì, 1 luglio 2019, 10:42

La salma di Don Teani sarà trasportata oggi dall'obitorio della clinica Barbantini fino alla chiesa di Carignano dove i fedeli potranno rendere lui l'ultimo saluto

lunedì, 1 luglio 2019, 09:08

La comunità dei geometri di Lucca e provincia piange la scomparsa del longevo collega Giulio Petri. Lucchese, classe 1940, con alle spalle anni e anni di professione come attività di geometra libero professionista, Giulio Petri era molto conosciuto nell'ambiente tecnico immobiliare, sia dai suoi tantissimi clienti, sia da quasi tutti...

domenica, 30 giugno 2019, 22:05

Momenti di festa alla parrocchia di San Cassiano a Vico per il 70esimo anniversario dell'ordinazione presbiteriale di don Ilario Bartolomei, 92 anni

domenica, 30 giugno 2019, 21:32

Incidente stradale questo pomeriggio alle ore 18, sulla via di Sant'Alessio a Monte San Quirico, al bivio per la via Poveri Vecchi, dove una Fiat Panda ed un Suv si sono scontrati frontalmente