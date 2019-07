Cronaca



Lucchese, i tifosi manifestano sotto il comune

martedì, 2 luglio 2019, 22:26

di eliseo biancalana

È partita da Porta San Jacopo la manifestazione organizzata da due gruppi della tifoseria Vecchia Ovest e Lucca Youth per chiedere al comune di Lucca soluzioni per la crisi della Lucchese, recentemente fallita.



Circa 300 i supporters della Pantera (secondo una prima stima sommaria) che hanno attraversato il centro storico diretti a Palazzo Santini, dove è in corso il consiglio comunale. Il corteo si è svolto pacificamente, ma ci sono stati alcuni cori con parole pesanti nei confronti dell'ex proprietario Morriconi.



"Stasera ci giochiamo l'atto fondamentale di questa bellissima annata" è stato detto da un manifestante con un megafono. "Tifiamo la Lucchese, sosteniamo la Lucchese, portiamo avanti i colori della Lucchese" ha proseguito.



Ad aprire il corteo è stato uno striscione con scritto: "Rispetto". Sventolando bandiere e pronunciando cori da stadio, i tifosi si sono diretti verso via Fillungo. I supporters della Pantera hanno raggiunto Palazzo Santini, passando da via Fillungo e da via Buia, sotto lo sguardo incuriosito dei turisti. "Non molleremo mai", "Forza Lucca Ale", "Noi siamo la curva Ovest", sono stati alcuni degli slogan più scanditi.



Il corteo è sempre stato accompagnato dallo sguardo vigile delle forze dell'ordine.