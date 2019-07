Mercato artigianale in piazza Anfiteatro

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 4 luglio 2019, 10:28

Sabato 6 luglio, in occasione del primo giorno dei saldi estivi, si terrà “La Notte Arancio” presso il Parco Commerciale San Vito, in via delle Cornacchie 960, Lucca, gli store del parco resteranno eccezionalmente aperti fino a mezzanotte

mercoledì, 3 luglio 2019, 17:01

Le precisazioni dell'Azienda USL Toscana nord ovest in merito alla vicenda divulgata dal consigliere regionale Marchetti, su una donna che ha avuto accesso al Pronto Soccorso di Lucca dopo una caduta

mercoledì, 3 luglio 2019, 13:18

Lucia del Chiaro, assessore alle politiche sociali del comune di Lucca, scrive una lettera aperta ai tifosi della Lucchese dopo il consiglio comunale di ieri sera

mercoledì, 3 luglio 2019, 12:48

La questione del blocco imposto dal comune di Lucca all’accesso nel centro storico dei mezzi Euro 0-1-2, con conseguente negative per gli operatori ambulanti del mercato dell’antiquariato e non solo, approda in Regione

mercoledì, 3 luglio 2019, 11:41

Sono 27, dei 43 assegnati alla Asl Toscana nord ovest, i medici non specializzati che hanno già firmato il contratto che li lega all’Azienda e che arrivano come primo rinforzo per le strutture aziendali di Pronto Soccorso

martedì, 2 luglio 2019, 23:39

All'unanimità la conferenza dei capigruppo ha deciso che il sindaco e il presidente del consiglio, Francesco Battistini, incontrassero una delegazione dei tifosi, dopo che era stata respinta la richiesta delle minoranze di far intervenire i manifestanti in aula