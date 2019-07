Mercato artigianale in piazza San Frediano

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 17 luglio 2019, 16:18

Partono in contemporanea due importanti cantieri per la sicurezza ambientale dell'Oltreserchio: quello dedicato alla messa in sicurezza della frana di Chiatri che minaccia la stabilità della chiesa e del cimitero e quello relativo al rifacimento del ponte sul rio Balbano sul quale passa via della Chiesa nella frazione omonima

mercoledì, 17 luglio 2019, 13:23

Il comune di Lucca ha aderito al progetto di Enel X che prevede una copertura capillare in tutte le regioni italiane entro il 2022

mercoledì, 17 luglio 2019, 10:01

Venuti a conoscenza dei molti casi registrati nella seconda metà di giugno abbiamo intervistato il dottor Alessandro Bianchi, direttore sanitario della clinica veterinaria “San Jacopo” di Altopascio, al fine di avere maggiori delucidazioni sul tema da offrire ai nostri lettori per un’estate serena e salutare insieme ai loro fedeli compagni...

martedì, 16 luglio 2019, 15:06

Il dispositivo è stato attuato da 284 equipaggi, con una copertura aerea garantita dai velivoli dell’8° Reparto Volo della Polizia di Stato, in modo da coordinare dall’alto le operazioni e assicurare un tranquillo esodo verso i luoghi di vacanza

martedì, 16 luglio 2019, 13:40

Tragedia questa mattina a Marina di Pietrasanta. Una donna, Annamaria Rocchi, 90 anni di Lucca, è morta dopo essere stata investita da un'auto in viale Roma davanti alla discoteca Bussola. Il cordoglio del sindaco Tambellini

martedì, 16 luglio 2019, 12:31

Quattro i progetti finanziati a Lucca, per un totale di 20mila euro, attraverso il bando regionale “Giovani protagonisti per le comunità locali” promosso da Cesvot con il sostegno del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale, Regione Toscana – Giovanisì e Fondazione Monte dei Paschi di Siena