Mercato contadino del Foro Boario: aumenta la tipologia dei prodotti e il numero dei banchi

mercoledì, 10 luglio 2019, 17:46

Per consentire l'operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme da domenica 14 luglio a domenica primo settembre. Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus "Via Autostrada A11" che non effettuerà fermate intermedie

mercoledì, 10 luglio 2019, 17:42

Sono intervenuti sul posto gli operatori di Sistema Ambiente per ripulire la zona e rimuovere i rifiuti depositati per terra, preceduti però dall'intervento di una pattuglia della polizia municipale, che prima ha provveduto ad aprire alcuni sacchi per trovare indizi soprattutto tra le varie cartacce, che facciano risalire agli autori,...

mercoledì, 10 luglio 2019, 16:11

Elisabetta Ughi, amministratore della Ugly Agency che ha allestito la campagna pubblicitaria contestata dai consiglieri comunali Leone e Bianucci, risponde alle accuse

mercoledì, 10 luglio 2019, 15:50

Tra poco meno di un mese sarà il terzo anniversario della morte di Vania Vannucchi, l'operatrice socio sanitaria di 46 anni che fu data alle fiamme dal suo ex, Pasquale Russo, che non accettava che la donna avesse deciso di chiudere la loro storia.

mercoledì, 10 luglio 2019, 15:02

Il piano infrastrutturale per l'e-mobility a Lucca di Enel X - la nuova divisione del Gruppo Enel dedicata a mobilità elettrica, servizi innovativi e digitalizzazione - è a un passo dalla sua realizzazione. Dal prossimo 15 luglio, infatti, partiranno i lavori per l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici,...

mercoledì, 10 luglio 2019, 13:44

Un cittadino magrebino, R.A., 32 anni, ha riferito di essere stato aggredito da tre persone che però si erano allontanate poco prima del sopraggiungere degli operatori. Alla fine sono state tutte rintracciate non molto lontano dal luogo dell'intervento ed identificate: B.S., 32 anni, L.L., 37, B.P., 36