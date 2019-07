Migliora Oriano de Ranieri

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 4 luglio 2019, 16:05

In occasione del concerto di Elton John, in programma domenica 7 luglio sugli spalti delle Mura, la viabilità e la sosta subiranno alcuni cambiamenti necessari allo svolgimento dell'evento

giovedì, 4 luglio 2019, 15:24

Prosegue l'attività di schedatura del patrimonio edilizio di valore storico-documentale.Tra gli obiettivi da perseguire e declinare nel Piano Operativo vi è infatti quello di classificare il patrimonio edilizio esistente di valore storico-documentale con particolare attenzione alle ville-fattorie e alle corti rurali

giovedì, 4 luglio 2019, 14:38

Un sistema di previsione degli incendi boschivi in Toscana il livello di rischio di sviluppo e di propagazione degli incendi nei boschi grazie ad una scala di colori che va dal verde (basso rischio) al rosso (rischio molto alto).

giovedì, 4 luglio 2019, 12:12

Oggi e domani, venerdi 5 luglio, è possibile trovare il mercato artigianale in piazza Anfiteatro. L’appuntamento prosegue secondo il calendario degli eventi concordato fra comune e associazioni di categoria, tra cui la Cna

giovedì, 4 luglio 2019, 10:28

Sabato 6 luglio, in occasione del primo giorno dei saldi estivi, si terrà “La Notte Arancio” presso il Parco Commerciale San Vito, in via delle Cornacchie 960, Lucca, gli store del parco resteranno eccezionalmente aperti fino a mezzanotte

mercoledì, 3 luglio 2019, 17:01

Le precisazioni dell'Azienda USL Toscana nord ovest in merito alla vicenda divulgata dal consigliere regionale Marchetti, su una donna che ha avuto accesso al Pronto Soccorso di Lucca dopo una caduta