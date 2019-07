Cronaca



Morte del prefetto Falco, i messaggi di cordoglio del mondo politico e istituzionale

domenica, 28 luglio 2019, 10:29

È tanta la commozione in provincia di Lucca per la prematura scomparsa del prefetto Leopoldo Falco, 64 anni. I messaggi di cordoglio del mondo politico ed istituzionale.

"Stamattina, molto presto, ho saputo dell'improvvisa morte del Prefetto Leopoldo Falco che si era insediato a maggio a Lucca – ha scritto il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini –. In queste poche settimane di lavoro ho avuto modo di apprezzare in lui le migliori doti di uomo delle istituzioni, una disponibilità non comune e un immediato interesse a impegnarsi per trovare soluzioni ai problemi più importanti della città e del suo territorio. Il dispiacere di avere perso il prefetto Falco è davvero molto soprattutto dal punto di vista umano: ho trovato in lui una grande professionalità, un senso dello Stato e una signorilità nei modi e nel carattere che sono davvero rari. Per questo la sua prematura scomparsa lascia Lucca attonita e privata di un punto riferimento per tutta la comunità. Anche a nome della Giunta comunale esprimo alla famiglia i sentimenti del più vivo cordoglio".

"La notizia della scomparsa del prefetto Leopoldo Falco è arrivata all'alba di questa mattina, improvvisa e inaspettata – è il messaggio del sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro -. Persona corretta e leale, avevamo imparato in questi mesi a conoscerci lavorando sia alla preparazione degli eventi estivi, sia per la sicurezza della Città: giusto ieri in una delle tante lunghe telefonate, ormai sempre più consuete, ci eravamo reciprocamente aggiornati sulle questioni inerenti Viareggio. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze, da parte mia e di tutta l'Amministrazione comunale".

Cordoglio per la morte del prefetto Leopoldo Falco viene espressa anche dai gruppi consiliari di liste civiche e partiti di centrodestra del comune di Lucca: "Una grave perdita per le istituzioni - si legge in una nota firmata da SiAmoLucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Nelle occasioni di confronto avute, abbiamo avvertito fin da subito non solo una sua grande sensibilità ai problemi del nostro territorio, ma anche una sua grande preparazione e forza di volontà. Le nostre condoglianze alla famiglia".

"La triste ed improvvisa notizia del decesso del Prefetto di Lucca, dottor Leopoldo Falco, ci lascia sgomenti e vogliamo esprimere la nostra massima vicinanza ai familiari del rappresentante delle Istituzioni centrali nella provincia di Lucca - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega. Pur se da pochi mesi in servizio nel capoluogo lucchese - prosegue il consigliere - il dottor Falco aveva già fatto intendere di essere persona altamente qualificata e pronta ad affrontare con determinazione le varie problematiche del territorio." "Un classico "servitore dello Stato" nella sua accezione migliore-sottolinea l'esponente leghista-che, negli anni, aveva maturato una notevole esperienza, tra l'altro pure nella città di Pistoia, prima di approdare, nel maggio scorso, a Lucca. Anche a nome dei miei colleghi del Gruppo consiliare - conclude Elisa Montemagni - rinnovo, dunque, le mie condoglianze ai congiunti del Prefetto prematuramente scomparso".

Anche il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, si unisce al cordoglio per la scomparsa del Prefetto Leopoldo Falco: "Sono sinceramente dispiaciuto della morte, improvvisa e prematura, del prefetto Leopoldo Falco. La sua scomparsa priva la nostra provincia di un punto di riferimento istituzionale molto prezioso.Da subito ho apprezzato in lui la serietà, la professionalità e il profondo senso delle istituzioni e dello Stato. Una persona disponibile, impegnata, desiderosa di conoscere il territorio e chi lo anima, lo sostiene, lo promuove e lo vive.A nome mio e di tutta la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca esprimo alla famiglia i sentimenti del più profondo cordoglio".

"Apprendiamo con sincero dispiacere della morte del prefetto Leopoldo Falco e siamo vicini alla famiglia in questo triste momento -. Lo dicono il presidente della Cia Toscana Nord, Gian Piero Tartagni e la presidente dell'Anp-Cia Toscana Nord, Giovanna Landi, che, nelle settimane scorse, lo avevano incontrato. Recentemente – raccontano Landi e Tartagni – avevamo avuto modo di aprire un confronto con il prefetto Falco e avevamo immediatamente riscontrato in lui una profonda attenzione, rispetto e interesse per i problemi che avevamo sollevato, sia quelli inerenti il comparto agricolo, sia quelli relativi al mondo degli anziani. In lui avevamo trovato non solo un interlocutore attento, ma anche fattivamente propositivo: per questo pensiamo che, da oggi, il nostro territorio sia un po' più povero".

Anche Lucca Crea, con il presidente Mario Pardini e il direttore generale Emanuele Vietina, esprimono il cordoglio della società: "Siamo rimasti profondamente colpiti dalla notizia – affermano i vertici della società -. Era una persona aperta all'ascolto e volenterosa di stabilire un intenso rapporto con le realtà del territorio. Anche se arrivato a Lucca da pochi mesi aveva da subito intrapreso un fattivo dialogo con la società civile e, quindi, anche con Lucca Crea srl, in vista del festival di Lucca Comics & Games. Abbiamo avuto modo di apprezzare la sua empatia, il nostro pensiero va ora alla famiglia".

La sezione provinciale della Lega e il Commissario Andrea Recaldin esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia del Prefetto Leopoldo Falco, scomparso improvvisamente in queste ore: "Nella sua seppur breve permanenza nella nostra provincia, si era distinto facendo emergere da subito le sue qualità umane prima che professionali".



"A nome mio e di Fratelli d'Italia - commenta l'onorevole Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia - esprimo il più profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa del Prefetto di Lucca Leopoldo Falco. Una perdita enorme per tutta la provincia, che ha potuto beneficiare della sua professionalità e competenza per pochissimo tempo, essendosi insediato solamente lo scorso maggio. Ho salutato Falco lunedì sera al Concerto della Banda dell'Arma dei Carabinieri a Villa Bertelli, in un clima di festa e solennità, leggere la notizia stamani mi ha lasciato davvero senza parole".

Anche Giulio Grossi presidente Confindustria Toscana Nord esprime il cordoglio dell'associazione: "La nostra associazione e le imprese guardano allo Stato, ed alla Prefettura, sua espressione sul territorio, con un radicato senso di rispetto e di fiducia; queste le prime parole che abbiamo scritto al Prefetto Falco nella lettera con cui abbiamo salutato il suo insediamento a Lucca. Non c'è stato purtroppo tempo per ribadirle a voce, e il nostro rammarico è quindi maggiore. Pertanto partecipiamo, come Confindustria Toscana Nord, al cordoglio della Prefettura, a quello dei pubblici amministratori di Lucca e a quello della città tutta per l'improvvisa scomparsa del Dottor Falco. Un pensiero particolare va alla sua famiglia, di cui vogliamo condividere il dolore".

"Esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia del Prefetto di Lucca, dottor Leopoldo Falco, scomparso inaspettatamente la notte scorsa - è il commento dell'onorevole Deborah Bergamini - . Per la città di Lucca e per le istituzioni dello Stato si tratta di una perdita incolmabile."

"Senza parole. Sono rimasta così alla notizia della scomparsa improvvisa del prefetto Leopoldo Falco - è il commento del sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio -. Un dispiacere davvero grande. Avevo avuto modo di conoscerlo di persona pochi giorni fa, qui ad Altopascio: una persona per bene, concreta, seria. Avevo apprezzato il suo definirsi "il prefetto di tutti", perché ho letto in quelle parole la volontà di avvicinarsi al territorio e ai sindaci, di conoscere e toccare con mano le diverse situazioni, di mettersi al servizio in prima persona per la comunità. Esprimo il mio cordoglio personale e quello di tutto il comune di Altopascio".



Conflavoro Pmi Lucca, con il presidente Roberto Capobianco, si unisce al cordoglio unanime per la scomparsa del prefetto dottor Leopoldo Falco. "Non è mai semplice ascoltare e soprattutto comprendere le istanze di un territorio come Lucca e, in particolare del suo tessuto imprenditoriale così eterogeneo dove al fianco dei grandi gruppi industriali spiccano le micro, piccole e medie imprese. Molte esigenze differenti che richiedono grandi doti amministrative, comunicative, professionali. E il prefetto Falco - sottolinea Roberto Capobianco - già in poche settimane, con le sua vicinanza alle istituzioni e ai vari enti, aveva infuso molte e positive aspettative nelle parti sociali. Del resto è una carriera, la sua, che non lascia dubbi nel merito. Non abbiamo purtroppo avuto tempo di tessere un rapporto diretto con l'illustre figura del dottor Falco e ce ne rammarichiamo non poco. Ma il nostro pensiero e la nostra vicinanza, adesso, vanno prima di tutto alla famiglia e ai suoi cari".

L'Automobile Club di Lucca esprime il più profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa del Prefetto Leopoldo Falco. "Luca Gelli e Luca Sangiorgio, rispettivamente presidente e direttore di Aci Lucca, avrebbero dovuto incontrare a giorni il Prefetto per fare il punto sulle tante iniziative relative alla sicurezza stradale messe in campo dal sodalizio automobilistico lucchese e per condividere con lui - che si era dichiarato da subito molto attento e impegnato sull'argomento - strategie, manifestazioni e progetti. Alla famiglia di Leopoldo Falco le più sentite condoglianze".

Il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci, insieme ad i vertici della fondazione bancaria lucchese, esprime cordoglio per la scomparsa del prefetto di Lucca, Leopoldo Falco, da pochissimo insediatosi in città.